Virtus Exclusive tem desconto de R$ 35.200 e é mais barato que Tera

O Volkswagen Virtus Exclusive 2026 está chamando a atenção com condições especiais para vendas diretas. Se você está em busca de um carro zero km com isenção de impostos, essa pode ser uma grande oportunidade, especialmente para pessoas com deficiência (PcD).

Recentemente, essa versão do sedã sofreu um reajuste de R$ 1.500 em relação ao preço de agosto. Agora, a versão Exclusive 250 TSI AT tem preço sugerido de R$ 169.990,00. Mas, para quem se enquadra como PcD, esse valor reduz para R$ 134.789,35, ou seja, uma baita economia de R$ 35.200,65! E não se esqueça: os preços podem variar conforme a região e as opções escolhidas, então é sempre bom consultar a concessionária.

O Virtus se destaca não só pelo preço, mas pelo seu porte e conforto. Com um porta-malas de 521 litros, ele é ótimo para quem gosta de fazer aquele rolê de final de semana ou até mesmo viagens mais longas. E quem já ficou preso no trânsito com um sedã sabe como ter um carro que balanceie espaço e economia é essencial.

Para facilitar ainda mais a vida dos clientes PcD, as concessionárias Volkswagen oferecem um atendimento diferenciado, que ajuda a esclarecer dúvidas sobre a documentação e toda a parte de financiamento. Isso ajuda muito na hora de decidir, porque muitas vezes entender esses detalhes pode ser um desafio.

Entre janeiro e setembro de 2025, o Virtus marcou presença nas vendas, com 24.682 emplacamentos. Ele ficou na segunda posição entre os sedãs, perdendo apenas para o Chevrolet Onix Plus, que vendeu 29.300 unidades. O Toyota Corolla está logo atrás, e o Virtus se mantém firme na disputa, com números sólidos.

E para quem ama tecnologia, o Virtus Exclusive 250 TSI vem equipado com um motor turbo flex de 1.4 que entrega até 150 cv. Isso significa que você vai sentir a potência ao pisar no acelerador — nada como uma estrada aberta para deixar a adrenalina fluir!

Em resumo, o Volkswagen Virtus Exclusive não é só uma opção econômica, mas também prática e cheia de estilo para quem busca um sedã de qualidade e espaço. Se você está nessa busca, vale a pena conferir essa belezura de perto!