Virtus 170 TSI AT tem desconto de R$ 23 mil e é mais barato que Tera

Volkswagen Virtus 170 TSI AT com desconto de R$ 23 mil custa menos que Tera para PcD
Crédito da imagem: Embraterr Automoveis João Monlevade, MG

O Volkswagen Virtus 170 TSI AT chegou com tudo, especialmente para quem é PcD. Isso mesmo! Se você se encaixa nos critérios, pode aproveitar condições que fazem a diferença no bolso. Com a isenção total de IPI e um bônus direto da fábrica, dá pra se animar em levar esse sedã pra casa.

Para quem não está por dentro, o preço sugerido do Virtus para o público geral é de R$ 128.490,00. Mas, para os clientes PcD, o valor cai pra R$ 105.286,61 — uma economia e tanto de R$ 23.203,39. Esses dados podem mudar um pouquinho dependendo do lugar, mas a vantagem é clara.

### Como Funciona a Isenção

Para garantir esses benefícios, tem que seguir algumas regrinhas. O pedido de IPI é feito online pelo Portal SISEN. Vamos lá, é só reunir alguns documentos como RG, CPF, comprovante de residência e, claro, CNH especial se você for o motorista. Ah, e não esquece do laudo médico e das cartas de autorização. E lembre-se: a isenção de ICMS deve ser solicitada na secretaria da fazenda do seu estado.

Depois que tudo isso estiver OK, o próximo passo é visitar uma concessionária Volkswagen. Lá, você preencherá os papéis necessários e iniciará o processo de compra. Se tudo estiver certinho, seu novo Virtus será entregue conforme a disponibilidade da fábrica.

### O Que Tem de Bom Nesse Carro

Sob o capô, o Virtus oferece um motor 1.0 turbo TSI que entrega 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina. O torque é bem robusto, com 16,8 kgf.m a 1.750 rpm. O câmbio automático de 6 marchas faz com que a direção seja ágil e confortável, ideal pra quem pega muito trânsito ou gosta de acelerações rápidas nas estradas.

Além disso, o Virtus 170 TSI AT não deixa a desejar em conforto e tecnologia. Ele vem equipado com 6 alto-falantes, ar-condicionado Climatronic, carregamento por indução para celular e um painel digital de 8″. As rodas de liga leve de 16” e os sensores de estacionamento traseiros dão aquele toque especial para as manobras do dia a dia.

E nem vamos falar dos faróis de LED com luz diurna e da câmera traseira — quem dirige sabe como esses detalhes fazem a diferença na segurança. E para as famílias, a fixação das cadeirinhas pelo sistema ISOFIX/Top Tether é uma mão na roda.

Se você já pegou uma estrada com uma boa música tocando, imagine isso dentro de um carro como o Virtus, que traz tudo isso e ainda alerta sonoro e visual para os cintos de segurança! É qualidade e segurança em forma de automóvel.

### Virtus 170 TSI AT: Valores e Descontos

| Configurações | Preço geral | Preço para PcD | Descontos |
|——————-|——————|——————|——————|
| 170 TSI AT | R$ 128.490,00 | R$ 105.286,61 | R$ 23.203,39 |

Então, se você está no mercado procurando um sedã confiável e cheio de tecnologia, o Volkswagen Virtus pode ser uma ótima opção. É conforto, economia e inovação na palma da sua mão. Quais serão as suas aventuras por aí com esse carrão?

