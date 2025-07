Vendas do Tesla Model Y na China aumentam 9% em junho

Após alguns meses em queda, o Tesla Model Y surpreendeu e voltou a engatar no ritmo das vendas na China em junho. De acordo com a China Passenger Car Association, divulgados pela mídia local, o SUV bateu a marca de 44.848 unidades vendidas no varejo. Isso representa um crescimento de 9,09% em relação a junho de 2024 e um impressionante aumento de 81,06% em comparação a maio.

Porém, não se engane: apesar desse resultado positivo, quando olhamos para o primeiro semestre de 2025, o desempenho do Model Y ainda está no vermelho. Nos primeiros seis meses do ano, foram vendidas 171.491 unidades, uma queda de 17,48% em relação ao mesmo período do ano anterior. O modelo enfrentou quedas em praticamente todos os meses, exceto em março, quando conseguiu um leve crescimento de 0,57%. Isso é algo que muitos motoristas brasileiros sentem ao dirigir: às vezes a gente estagna, mas é preciso saber dar a volta por cima.

O Model Y é produzido em Xangai desde janeiro de 2021 e se tornou um dos grandes favoritos entre os consumidores chineses. O espaço interno é um dos trunfos — quem viaja com a família ou amigos sabe como um SUV facilita bastante na hora de carregar tudo, não é mesmo? A popularidade dos SUVs na China só tende a aumentar, então o Tesla está se posicionando bem nesse mercado.

Em termos de exportação, o Model Y também teve um saldo positivo em junho, com 6.405 unidades enviadas para fora da China. Isso é um crescimento impressionante de 125,45% em relação ao ano passado, mas vale lembrar que ainda assim representou uma queda de 56,60% em comparação a maio. No total do semestre, as exportações somaram 42.543 unidades, uma redução de 13,46% em relação ao ano anterior.

Falando na fábrica de Xangai, além do Model Y, eles também produzem o sedan Model 3, que tem um público considerável. Em junho, o Model 3 vendeu 16.636 unidades no varejo chinês, o que mostra uma queda de 8,35% frente ao mesmo mês de 2024. Mas a boa notícia é que houve um crescimento de 20,39% em relação a maio. É como o trânsito: às vezes você precisa parar e depois acelerar.

No acumulado do ano, as vendas do Model 3 no mercado interno estão mais animadoras, com 91.919 unidades, um aumento de 30,38% em relação ao ano anterior. Contudo, a situação não é tão favorável nas exportações. Em junho, apenas 3.710 unidades foram enviadas, uma queda de 58,34% em relação ao ano passado, com o semestre totalizando 58.521 unidades — um recuo de 40,97%.

Apesar dessas variações, a fábrica de Xangai se mantém como uma peça chave para a Tesla, atendendo tanto à crescente demanda interna por veículos elétricos quanto exportando para o mundo todo. É uma montadora que sabe como dar a volta por cima, mesmo em tempos desafiadores.