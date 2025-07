BYD começa a entregar o Seal 05 DM-i montado na Tailândia

A BYD está a mil por hora! Em agosto, a marca vai começar a entregar o Seal 05 DM-i na Tailândia. Famoso na China como Destroyer 05, esse modelo é o primeiro da BYD no segmento de híbridos plug-in por lá e promete fazer barulho.

Visualmente, o Seal tem aquele charme da linha Ocean da BYD, com um tamanho realmente generoso: são 4,78 metros de comprimento, 1,83 m de largura e 1,51 m de altura, com um entre-eixos de 2,71 m. Quem se preocupa com o espaço no interior com certeza vai curtir!

O show fica por conta do sistema híbrido DM-i 5.0, que combina um motor a combustão de 99 cv com um motor elétrico que entrega 161 cv. As opções de baterias estão de acordo com a sua necessidade: uma de 7,68 kWh que dá 43 km de autonomia elétrica e outra, mais robusta, de 15,9 kWh, que chega a impressionantes 90 km.

Fala sério: um consumo de apenas 2,95 litros a cada 100 km é de deixar qualquer motorista feliz. E, se você somar o combustível e a carga da bateria, pode rodar até 2.000 km antes de precisar parar para abastecer. É praticamente uma viagem sem preocupações!

A produção do Seal 05 vai acontecer na nova fábrica da BYD em Rayong, que ocupa uma área imensa, de quase 948 mil metros quadrados, e recebeu um investimento pesado, de cerca de 1 bilhão de dólares. Essa unidade já manda ver na fabricação de três modelos diferentes e tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano.

Recentemente, no dia 8 de julho, a fábrica celebrou seu primeiro ano de funcionamento com um marco importante: a entrega do veículo de número 90.000, um Denza D9, para a presidente da Associação de Futebol da Tailândia. Isso mostra como a BYD está se estabelecendo de vez por lá!

E não para por aí! A expansão da BYD no sudeste asiático é estratégica, aproveitando o aumento da demanda por veículos eletrificados e o apoio do governo tailandês para a produção local de tecnologias limpas. É uma ótima notícia para os apaixonados por carros que querem um mundo mais sustentável, não é?