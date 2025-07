Vendas de picapes em junho: Fiat Strada e VW Saveiro se destacam

O setor de picapes viveu um junho agitado, com um novo crescimento nas vendas. Segundo a Fenabrave, foram emplacadas 37.098 picapes no mês passado, o que representa quase 10% a mais do que em junho de 2024. Porém, se compararmos com maio, que teve mais dias úteis, a venda caiu cerca de 8%.

Entre as picapes pequenas, a Fiat Strada se destacou como a verdadeira campeã, com 11.474 unidades vendidas, um crescimento impressionante de quase 52%! Outra que não ficou atrás foi a VW Saveiro, com 4.849 emplacamentos, também mostrando um crescimento de 52,4%. Juntas, essas duas picapes representaram quase metade de todas as vendas nesse segmento.

Intermediárias em Alta

Dando uma olhada nas intermediárias, a Fiat Toro, que está prestes a ganhar um retoque no design, teve um desempenho um pouco abaixo do esperado com 3.414 vendas. Por outro lado, a Ram Rampage foi um show à parte, garantindo sua posição como vice-líder, com 2.000 unidades vendidas. E não podemos esquecer da Ford Maverick, que teve um salto de mais de 60% nas vendas, ainda que tenha emplacado só 242 unidades.

As Melhores do Momento

Falando das médias, a Toyota Hilux se destacou com 4.576 emplacamentos, superando a Ford Ranger e a Chevrolet S10. É impressionante ver como a Hilux continua firme em seu lugar, enquanto seus concorrentes tentam acompanhar. A Mitsubishi Triton também teve um bom desempenho, exibindo sua melhor performance desde o lançamento.

Infelizmente, a situação não é tão brilhante para a VW Amarok, que ficou com apenas 10 unidades em junho. Essa foi a menor venda da marca desde 2021, e isso revela como o mercado está competitivo.

Picapes Grandes na Luta

No segmento das picapes grandes, a Ram 3500 voltou a liderar com 103 vendas, seguida pela Ram 1500. A Ford F-150, por outro lado, destacou-se com um leve crescimento, mas quase perdeu sua posição no pódio para a Chevrolet Silverado.

O que fica claro é que quem ama picapes deve ficar de olho nas novas tendências e modelos que estão surgindo por aí. Cada venda conta uma história e mostra a batalha constante entre as marcas, enquanto os motoristas buscam aquele companheiro ideal para suas jornadas.