Raquel transforma sua vida após período difícil

A novela “Vale Tudo”, escrita por Manuela Dias, traz novidades para os telespectadores com a transformação da personagem Raquel, interpretada por Taís Araujo. Recentemente, a mãe de Fátima, que é vivida por Bella Campos, se tornou a nova proprietária da Paladar, uma empresa que anteriormente pertencia a Laudelino, interpretado por Herson Capri. Essa mudança de proprietário não apenas influencia a trama, mas também reflete na mudança de estilo da personagem Raquel.

Com a nova fase da história, Raquel adotará um guarda-roupa mais sofisticado, embora continue usando suas tradicionais estampas. Além da nova vestimenta, seus cabelos também passarão por uma transformação significativa. Essa mudança capilar será parte de uma ação comercial em parceria com uma linha de produtos de beleza, indicando que a novela está alinhada com tendências do mercado e busca engajar o público com novos conteúdos.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo, e promete manter os telespectadores atentos às suas inovações na trama. Para aqueles que desejam se manter atualizados, é possível consultar o resumo completo dos capítulos que estão sendo exibidos.