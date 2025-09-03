Vendas de carros novos caem em agosto, apesar de incentivo governamental

Após um julho animador, o mercado de veículos novos deu uma desacelerada em agosto. De acordo com os números que a Fenabrave soltou, foram emplacadas 214.490 unidades, sendo 172.280 automóveis e 42.210 comerciais leves. Isso significa uma queda de 3,9% comparado ao mesmo mês do ano passado, quando foram 223.203 unidades.

Em agosto, com dois dias úteis a menos que julho, o número de emplacamentos caiu 6,74% em relação ao mês anterior, que teve 229.996 veículos vendidos. No acumulado do ano, somamos 1.576.106 unidades, uma alta de 3,17% em relação a 2024.

O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, destaca que o desaquecimento da economia e as altas taxas de juros podem impactar as vendas até o final do ano. E quem já enfrentou o trânsito de uma grande cidade sabe bem como é importante ter um carro que se encaixe no orçamento sem abrir mão da qualidade.

Os Gigantes do Setor

A Fiat continua reinando, com 45.373 unidades em agosto. É impressionante pensar que essa foi sua 56ª liderança seguida! Contudo, a vantagem para a Volkswagen, em segundo lugar com 39.230 emplacamentos, está diminuindo.

A Volkswagen foi uma das poucas marcas entre as cinco mais vendidas a crescer em relação a 2024, com um aumento de 6,2%. Por outro lado, a Chevrolet viu suas vendas caírem 21,5% em relação ao mesmo período do ano passado, registrando apenas 21.964 veículos.

Se você está de olho em uma SUV, a BYD ocupou a sétima posição, com 9.815 unidades, superando a Jeep, que teve 9.045. E não podemos esquecer da Nissan, que caiu do top 10, vendendo só 6.039 unidades, enquanto a Caoa Chery, com 6.750, tomou o seu lugar.

Dados da Vendas

No topo do ranking, temos a lista das principais montadoras:

Fiat – 337.387 no total em 2025 (45.373 em agosto) Volkswagen – 266.226 no total em 2025 (39.230 em agosto) Chevrolet – 166.245 no total em 2025 (21.964 em agosto) Hyundai – 119.813 no total em 2025 (16.929 em agosto) Toyota – 121.922 no total em 2025 (15.625 em agosto)

Esses números mostram que o jogo de vendas está esquentando, com algumas marcas superando desafios e outras enfrentando dificuldades. Então, se você está na dúvida sobre qual carro escolher, preste atenção nessas movimentações para não errar na hora da compra.

Claro que em meio a tudo isso, é sempre bom lembrar que cada motorista tem suas próprias necessidades. Quem dirige bastante em estrada, por exemplo, sabe como o conforto e a economia de combustível são cruciais. Afinal, nada como pegar a estrada com um carro que faz cada centavo valer a pena!