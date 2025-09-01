Mundo Automotivo

Velocidade nas vias urbanas é discutida pelo governo

Ricardo Pastrana/ GMF/ ND Mais/Reprodução

O governo federal decidiu abrir uma consulta pública para discutir os limites de velocidade nas áreas urbanas. Isso faz parte do Guia de Gestão de Velocidades, criado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que vai ajudar cidades e estados a definirem esses limites de uma forma mais adequada.

A ideia é simples: reduzir acidentes e salvar vidas, especialmente de pedestres, ciclistas e quem utiliza transporte coletivo. Esse movimento faz parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Pnatrans. Reduzir a velocidade é uma das várias medidas em estudo, mas não é a única. Afinal, a segurança no trânsito envolve vários fatores.

Pelas recomendações do guia, a velocidade deve ser bem ajustada. Por exemplo, a ideia é estabelecer 30 km/h em ruas locais, principalmente aquelas perto de escolas e áreas comerciais. Já em corredores urbanos, o limite sugerido varia entre 40 a 50 km/h, com velocidades maiores sendo permitidas apenas em vias expressas onde o tráfego é segregado. Isso tudo para se adaptar às características de cada tipo de via.

Quem já dirigiu em cidades como Fortaleza sabe que uma redução de velocidade pode fazer uma grande diferença. Um estudo lá mostrou que baixar de 60 para 50 km/h resultou em uma queda de 30% nos acidentes e 63% em atropelamentos. E o melhor? O tempo de viagem não mudou quase nada!

Além disso, a Senatran está analisando alternativas interessantes, como limites de velocidade dinâmicos que poderiam ser ajustados por placas eletrônicas. Isso permitiria uma análise mais precisa e em tempo real sobre as condições das ruas, ajudando motoristas a fazerem escolhas mais seguras.

O guia também leva em consideração a capacidade de frenagem dos carros modernos. E propõe que os gestores públicos foquem mais na engenharia viária e no planejamento das cidades, não só em fiscalização e multas. É uma mudança de mentalidade importante nesse cenário.

Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro já estabelece alguns limites padrão: 30 km/h nas ruas locais, 40 km/h nas coletoras e assim por diante, até chegar aos 110 km/h nas rodovias de pista dupla. Estados e municípios têm a liberdade de ajustar esses valores de acordo com a realidade de suas estradas.

Todas as contribuições que forem coletadas nessa consulta pública serão levadas em conta pelo Ministério dos Transportes. O objetivo é deixar o guia mais atualizado e que as políticas futuras sejam orientadas para promover velocidades mais seguras, reduzindo não só o número de acidentes, mas também as emissões de poluentes nas cidades. É um passo importante para tornar nossas ruas mais seguras e agradáveis para todos.

