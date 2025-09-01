Novelas e séries influenciam tendências de moda e comportamento

As novelas brasileiras têm um papel importante na moda e no comportamento visual do público. Além de contar histórias, essas produções influenciam diretamente o que as pessoas usam nas ruas. Com figurinos e makeups marcantes, as novelas se tornaram parte fundamental da cultura pop, moldando a forma como as pessoas se expressam.

Um exemplo claro dessa influência é o visual da personagem Jade, interpretada por Giovanna Antonelli em “O Clone”, de 2001. Com seus olhos esfumados em tons de dourado e delineado marcante, o look se tornou um grande sucesso entre as mulheres no Brasil no início dos anos 2000.

Mais recentemente, a personagem Angel em “Verdades Secretas”, de 2015, trouxe de volta a estética “clean girl”, com uma maquiagem mais leve e iluminada. Esse estilo ganhou força também nas redes sociais, refletindo uma busca por uma aparência mais natural. Por outro lado, em “Cheias de Charme” (2012), o visual divertido e colorido das “empreguetes” popularizou sombras vibrantes e o uso de glitter, chamando a atenção do público.

Assim como as produções brasileiras, obras internacionais também deixaram sua marca. A série “Euphoria”, da HBO, é um exemplo dessa tendência. A estética ousada e experimental da série viralizou, especialmente na segunda temporada, onde o termo “Euphoria makeup” acumulou mais de 716 milhões de visualizações no TikTok. Looks com cristais, delineados gráficos e sombras brilhantes ganharam destaque, tornando-se um verdadeiro fenômeno entre os jovens.

A maquiagem não é apenas uma questão estética; ela também desempenha um papel funcional dentro das narrativas. Tons neutros podem sugerir inocência, enquanto cores vibrantes transmitem ousadia. Esse uso da maquiagem ajuda a criar uma identificação entre o público e os personagens, tornando a experiência mais envolvente.

Produções como “Euphoria” redefiniram a maquiagem no audiovisual, transformando-a em uma extensão da narrativa. Nos dramas brasileiros, embora a aplicação da maquiagem possa ser mais sutil, seu impacto é igualmente significativo. Ela é essencial para dar credibilidade às cenas, reforçar a ambientação e dar vida às histórias.

Hoje, a internet facilita a conexão entre o que vemos na tela e o que consumimos na vida real. Inspirações de personagens se espalham rapidamente por meio de tutoriais, coleções de maquiagem e filtros de realidade aumentada. Assim, histórias ganham vida fora das telas, refletindo as tendências e os desejos de quem as assiste.