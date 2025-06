Vazamento do Xiaomi YU7 gera expectativa antes do lançamento oficial

Um vazamento agitou a cena automotiva recentemente. Um influenciador chinês, conhecido como “Second Brother”, soltou antes da hora um vídeo do novo SUV Xiaomi YU7, muito antes do horário oficial. O material apareceu às 10h, enquanto a marca tinha tudo agendado para às 22h. E, olha, o que foi mostrado não foi pouca coisa: o design, o interior e o sistema de projeção que promete deixar tudo ainda mais moderno.

Essa divulgação antecipada pode pegar bem mal para o influenciador. Rolou um burburinho de que ele pode enfrentar uma multa salgada, que gira em torno de 5 milhões de yuan, o que dá uns 695 mil dólares! Apesar de ter removido o vídeo, a internet é rápida e, claro, ele já foi replicado em várias outras plataformas.

### O que já sabemos do Xiaomi YU7

Dentre os pontos interessantes que já puderam ser vistos, um é o sistema de controle por voz externo, que foi confirmado dias antes pelo CEO da Xiaomi, Lei Jun. Com oito microfones estratégicos e um alto-falante do lado de fora, você pode, por exemplo, abrir o porta-malas com um simples comando de voz. Super prático, né? E para garantir que não rolem outras surpresas indesejadas, é preciso verificar a chave do carro para fazer isso.

A Xiaomi tá querendo mesmo se firmar nesse mundo de carros elétricos e já anunciou uma nova fábrica em Pequim. A expectativa para a estreia do YU7, marcada para 26 de junho, às 19h (horário local), está lá nas alturas. Esse SUV chega em três versões: Standard, Pro e Max e promete competir de igual para igual com o popular Tesla Model Y.

### Desempenho que impressiona

Vamos falar de desempenho? A versão Standard do YU7 traz tração traseira, um motor de 320 cv e autonomia de impressionantes 835 km. Já a Pro toma a frente com tração integral e dois motores, totalizando 496 cv e autonomia de 770 km. E a versão Max? Essa vem com nada menos que 690 cv, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,23 segundos e ainda garante 760 km de autonomia. É de ficar de queixo caído!

Além disso, todas as versões vêm equipadas com uma tecnologia de ponta, que inclui um sistema de assistência ao motorista com LiDAR, estrutura em aço ultra-resistente, um display panorâmico e uma plataforma elétrica de 800V. Sem dúvida, é um pacote que promete elevar o nível no mercado.

### Rivalizando com os pesos pesados

Embora os preços ainda sejam um mistério, Lei Jun já desmentiu boatos de que o YU7 Standard será muito mais caro que o SU7 Standard. O que ele aponta é que o novo SUV terá especificações que se equiparam às versões mais caras dos concorrentes.

Com a confusão causada pelo vazamento, a Xiaomi agora enfrenta o desafio de manter a expectativa do lançamento oficial mesmo com tantas informações já disponíveis. O Xiaomi YU7 promete ser uma adição interessante ao já acirrado mercado de SUVs elétricos e, quem sabe, mudar a forma como vemos os carros por aqui.

Agora é esperar e ver como essa história se desenrola.