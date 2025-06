Lazio enfrenta desafios, Inter foca em Esposito

A Lazio está enfrentando incertezas em relação ao mercado de transferências. No momento, a equipe está parada devido a problemas financeiros que dificultam novas contratações. A única certeza é que o técnico Maurizio Sarri elaborou uma lista de jogadores que interessam ao clube. O diretor esportivo Angelo Fabiani está encarregado de negociar com esses atletas, enquanto o presidente Claudio Lotito terá a tarefa de decidir em quais deles investir.

Um dos primeiros nomes que surgiu como reforço para a Lazio foi o de Pio Esposito. O jovem atacante, que pertence ao Inter de Milão, destacou-se no último campeonato da Série B, jogando pelo Spezia. Ele teve um desempenho excepcional, participando de 39 partidas, onde marcou 19 gols e deu 3 assistências. Esses números chamaram a atenção de vários clubes, incluindo a Lazio.

Após se destacar, Pio Esposito retornou ao Inter e foi convocado para participar do Mundial de Clubes. Ele teve a oportunidade de jogar alguns minutos e mostrou qualidades em campo, o que deixou a sua equipe satisfeita. De acordo com informações da imprensa, o técnico do Inter, Cristian Chivu, planeja escalá-lo na partida contra o River Plate, na Argentina. Essa decisão indica que o clube de Milão confia em Esposito, o que pode dificultar a sua transferência para a Lazio.

Nas últimas semanas, o Inter estava disposto a vender o jovem atacante por uma quantia elevada, estimada entre 20 e 25 milhões de euros. No entanto, o valor pode ter aumentado devido ao bom desempenho de Esposito, especialmente considerando que o Inter perdeu outros atacantes como Arnautovic e Correa, tornando a necessidade de contar com jogadores como Esposito ainda mais crucial. Esse cenário complica ainda mais a possibilidade de o atacante deixar a equipe milanesa, criando um emaranhado de dificuldades para a Lazio em sua busca por reforços.