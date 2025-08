Vale a pena investir na Fipe Carros?

O Chevrolet Tracker Premier, a versão mais top do SUV compacto, chegou com tudo no mercado brasileiro. Mas, se preparar para soltar a grana é sempre uma decisão complicada, e o preço de R$ 189.590 pode fazer você pensar duas vezes. Afinal, será que investir esse tanto em um SUV vale a pena?

Dando uma olhada na concorrência, percebemos que muitos modelos estão na mesma faixa de preço. O Volkswagen T-Cross Extreme, por exemplo, está tabelado em R$ 192.890. Já o Hyundai Creta Ultimate bate na casa dos R$ 198.120. Ou seja, a galera dessa categoria não está exatamente vendendo barato.

E se a grana está um pouco mais apertada, você pode considerar outros modelos. Com quase R$ 190 mil, por exemplo, é possível levar um Toyota Corolla XRE por R$ 191.190 ou mesmo um Jeep Compass 2026 a partir de R$ 169.990. Tem também os novos híbridos, como o chinês BYD Song Pro e o GWM Haval H6 One, ambos por R$ 199.990.

Mas, mais do que preço, a escolha do carro passa por outros fatores importantes. Tem que levar em conta o design que você curte, a confiança na marca, o espaço interno e o famoso porta-malas que nunca é demais. Desempenho e tecnologia também entram na parada e vão fazer toda a diferença na hora de decidir.

Cozinhando o Tracker Premier: o que ele realmente oferece

A linha 2026 do Tracker traz mudanças bem interessantes para se manter na briga. Agora, se você optar pela versão Premier, vai encontrar de série coisas como ar-condicionado digital, bancos com acabamento premium, teto solar panorâmico elétrico, carregador por indução e um sistema multimídia modernoso de 11 polegadas.

Esse novo painel, junto com um painel digital de 8 polegadas, fazem o interior parecer bem mais elegante e atual. Já quem olha para a parte externa vai perceber as updates no visual, com faróis de LED e uma grade frontal maior, que lembrou muito a nova Montana da marca.

Em termos de tamanho, o Tracker permanece com 4,27 metros de comprimento e um porta-malas de 393 litros. E se você é do tipo que se importa com desempenho, o motor 1.2 turbo flex continua com seus 141 cv, entregando uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Um bom número para quem gosta de rodar nas estradas.

O Tracker também tem melhorias na direção elétrica e na suspensão, prometendo uma dirigibilidade mais estável e um nível de ruído menor — porque, convenhamos, ninguém curte aqueles barulhinhos irritantes na estrada.

E a segurança? O Tracker Premier chega com 6 airbags, câmera de ré, controles de tração e estabilidade, além de Isofix e rodas de 17 polegadas que dão um charme a mais. Para completar, tem um painel digital colorido de 3,5 polegadas e um som com seis alto-falantes, porque quem não ama um som de qualidade enquanto está na estrada?