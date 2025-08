Sarah Jessica Parker comenta sobre o fim de And Just Like That

Sarah Jessica Parker está se despedindo de Carrie Bradshaw, a famosa personagem que interpretou por 27 anos nas séries “Sex and the City” e “And Just Like That”, além de dois filmes. O showrunner Michael Patrick King anunciou que a terceira temporada de “And Just Like That” será a última da franquia, o que levou Parker a compartilhar um emocionante vídeo com os melhores momentos de Carrie em sua conta no Instagram, acompanhando-o de um poema reflexivo sobre o fim da personagem.

Em seu post, Parker expressou seu carinho pela personagem: “Carrie Bradshaw foi uma parte essencial da minha vida profissional por 27 anos. Acredito que amei ela mais do que qualquer outra coisa.” A atriz também mencionou que muitos fãs têm sentimentos variados em relação à personagem, como amor, frustração e torcida. Ela agradeceu a todos pelo suporte e pela conexão estabelecida ao longo dos anos.

Parker completou dizendo que “este capítulo está encerrado” e descreveu “And Just Like That” como uma “alegria e aventura”, além de um desafio gratificante que envolveu um talentoso grupo de 380 profissionais. Ela elogiou o trabalho conjunto com os atores que participaram da série.

Kristin Davis, que interpretou Charlotte York, também se manifestou nas redes sociais. Com tristeza, ela declarou: “Estou profundamente triste. Amo todo o nosso belo elenco e equipe. Quatrocentos artesãos trabalharam arduamente em nosso show com amor. E aos nossos fiéis fãs, amamos vocês para sempre.”

Na sua comunicação sobre o encerramento da série, King afirmou que a equipe decidiu esperar para fazer o anúncio a fim de não deixar que a palavra “final” ofuscasse a diversão de assistir à nova temporada. Ele expressou gratidão a todos os espectadores que permitiram que esses personagens fizessem parte de suas vidas.

“Ao Just Like That” está atualmente em sua terceira e última temporada no HBO Max, com dois episódios restantes, que comporão o final da série em formato de duas partes.