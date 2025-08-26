Último Nissan GT-R R35 produzido é revelado

O dia chegou: a Nissan está se despedindo do lendário GT-R. Depois de 18 anos de adrenalina pura, o GT-R R35 chega ao fim de sua produção. Ao todo, foram cerca de 48 mil unidades fabricadas desde que o primeiro exemplar saiu da linha em Tochigi, lá em 2007. O último a dar tchau é uma edição Premium T-Spec na incrível cor Midnight Purple, que já tem destino certo: um felizardo cliente no Japão.

Mas calma, não é um adeus definitivo. Ivan Espinosa, o CEO da Nissan, garante que o “Godzilla” voltará: “Para todos os fãs do GT-R, isso não é um adeus definitivo. Nosso objetivo é que o nome GT-R retorne.” Fica a esperança, né?

Claro que a espera pode ser longa. Espinosa também pediu um pouco de paciência: “Não temos um plano definitivo ainda, mas o GT-R vai evoluir e ressurgir no futuro.” Já ouvimos isso antes. Em abril, Ponz Pandikuthira, que cuida do planejamento de produtos da Nissan nos EUA, confirmou que “o GT-R voltará, sem dúvida”. Também tivemos Arnaud Charpentier, VP de Estratégia de Marketing de Produto, dizendo que “há pessoas trabalhando” em um novo GT-R.

Um dos conceitos que fez barulho recentemente foi o Hyper Force. Com design ousado, ele chamou atenção no Salão de Mobilidade de Tóquio em 2023, trazendo impressionantes 1.341 cavalos de potência e baterias de estado sólido. Mas será que o próximo GT-R será elétrico ou ainda teremos um motor a combustão? Essa questão segue no ar.

Enquanto isso, a Nissan enfrenta tempos difíceis. A empresa luta para se reerguer financeiramente. Fechar fábricas e cortar empregos é uma decisão dolorida, mas necessária. O plano “Re:Nissan” busca simplificar a produção, reduzindo a complexidade de peças e consolidando plataformas. É compreensível que um supercarro como o GT-R não seja prioridade nesse cenário.

Sabia que o GT-R R35 estava entre os modelos japoneses mais antigos da produção? Ele realmente se destacou, mas mesmo sua longevidade não chega perto da série 70 do Land Cruiser da Toyota, que está em produção desde 1984!

A expectativa para o futuro do GT-R é grande. Para quem ama velocidade e desempenho, a esperança de ver novamente esse ícone nas ruas ainda brilha.