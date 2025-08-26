Nova série do Prime Video que vai te prender do começo ao fim

“Agente Butterfly” deu o que falar desde que chegou ao Prime Video no dia 13 de agosto. Em pouquíssimo tempo, a série se destacou entre as mais assistidas da plataforma, chamando a atenção de quem adora uma boa trama.

Esse drama de espionagem mistura questões familiares com ação internacional e se passa na Coreia do Sul, um cenário perfeito que, aliado ao elenco de k-drama, prende o espectador logo no início.

“Agente Butterfly” é um dorama?

Com apenas seis episódios, “Agente Butterfly” não é bem um dorama no estilo tradicional. Sabemos que os doramas costumam ter vários episódios e focar em romances, mas essa série foge um pouco dessa receita. Aqui, apesar de ter locações na Coreia e atores asiáticos, a produção é completamente americana, se alinhando mais aos thrillers internacionais.

Baseada em uma graphic novel, a narrativa apresenta Daniel Dae Kim no papel de David Jung, um ex-agente de inteligência dos EUA que se esconde na Coreia do Sul, tentando deixar para trás um passado complicado. O enredo é empolgante e mantém a tensão à medida que segredos do passado começam a ameaçar a vida tranquila que ele construiu.

Elenco

O elenco de “Agente Butterfly” é um dos grandes atrativos da série. Daniel Dae Kim, famoso por “Lost”, brilha no papel principal, acompanhado por Reina Hardesty e Piper Perabo, que trazem um toque especial às suas atuações.

Além disso, a presença de Kim Ji-hoon, um rosto bem conhecido dos fãs de doramas, adiciona uma dose de familiaridade e conexão com as produções asiáticas, embora a série mantenha seu formato como uma produção norte-americana.

Premissa de “Agente Butterfly” e novas temporadas

O enredo gira em torno da espionagem e das complexas intrigas familiares, conseguindo prender a atenção do público em cada episódio. A história segue David Jung e sua filha Rebecca, interpretada por Reina Hardesty, em uma trama cheia de reviravoltas e perigos, que promete deixar os espectadores grudados na tela.

Sobre uma possível continuidade, ainda não há nada confirmado para uma segunda temporada. Entretanto, o sucesso inicial e o bom desempenho da série nos rankings do Prime Video alimentam a esperança de mais episódios pela frente. Logo após o lançamento, “Agente Butterfly” alcançou o terceiro lugar entre os programas mais vistos nos EUA, recebendo críticas positivas, especialmente por sua narrativa ágil e envolvente.