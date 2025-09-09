Triumph lança financiamento especial para modelos 400, Tiger e Daytona

A Triumph Motorcycles Brasil trouxe uma campanha de setembro que faz qualquer amante de motocicletas ficar com os olhos brilhando. Se você sempre quis uma moto da marca, agora é a hora! A campanha oferece condições especiais em diversos modelos, desde os de entrada, como a Speed 400 e a Scrambler 400 X, até motos mais parrudas, como a Tiger 1200 Black Edition e a Daytona 660.

Falando das 400 cm³, dá para entrar na brincadeira com uma entrada a partir de R$ 9.657. O saldo pode ser parcelado em até 48 vezes, e ainda tem IPVA 2025 e documentação grátis. E não para por aí: as duas primeiras revisões saem por apenas R$ 100 cada. A Speed 400 e a Scrambler 400 X são as estrelas do momento, perfeitas para quem está começando e quer mais acessibilidade no mundo das duas rodas.

Se preferir algo mais potente, a Tiger 1200 Black Edition está disponível por R$ 94.190, com entrada de 40% e financiamentos diferenciados. A Tiger 900 Rally Pro também está na lista, oferecendo condições atrativas para quem quer mais adrenalina.

Outro modelo que merece destaque é a Daytona 660. Ela pode ser adquirida com uma entrada de R$ 27.990, com parcelas de R$ 729 durante 35 meses, além de valorização na troca de seminovos e benefícios como IPVA e documentação inclusos. Essa é a mesma moto usada na Daytona 660 Cup, vinculando a experiência de rua ao ambiente de competição.

A Street Triple 765 RS, com seu motor tricilíndrico de 130 cv e tecnologia de corrida, está com uma oferta incrível. A entrada é de R$ 34.990, mais 35 parcelas de R$ 919 e uma parcela final. E tem mais: IPVA e documentação também estão na conta.

Para os fãs do estilo clássico, as Speed Twin 900 e 1200 continuam com aquele design tradicional que todo mundo ama, e a entrada pode ser feita a partir de 40%, com taxas de financiamento que são realmente convidativas.

Não se esqueça: todas essas condições estão válidas até o final de setembro em toda a rede de concessionárias da Triumph no Brasil. Então, se você está pensando em atualizar a sua moto ou entrar de cabeça no mundo das duas rodas, é uma ótima oportunidade para dar aquele passo e aproveitar!