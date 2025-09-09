Odete Roitman: data da morte será exibida em 6 de outubro
Um dos momentos mais esperados do remake de Vale Tudo já tem data para acontecer. A morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, será exibida no dia 6 de outubro, uma segunda-feira. Esse acontecimento dará início ao mistério sobre "quem matou?" que promete prender a atenção dos telespectadores.
Antes de sua morte, Odete enfrentará uma situação tensa em que sofrerá um atentado. Essa virada na trama deve intensificar o suspense, lembrando o clima da versão original da novela, que foi ao ar em 1989.
A autora Manuela Dias já adiantou que a nova versão trará mudanças significativas no desfecho da história, incluindo o desenrolar do crime, que será diferente do que foi apresentado na versão anterior.
Suspeitos da Morte de Odete
O mistério sobre quem assassinou Odete contará com uma lista diversificada de suspeitos, que inclui personagens de diferentes núcleos da trama:
- Marco Aurélio (Alexandre Nero)
- Heleninha (Paolla Oliveira)
- Celina (Malu Galli)
- Maria de Fátima (Bella Campos)
- Freitas (Luis Lobianco)
- César (Cauã Reymond)
- Raquel (Taís Araújo)
- Ivan (Renato Góes)
- Poliana (Matheus Nachtergaele)
Essa variedade de suspeitos deve manter os espectadores intrigados até o desfecho da novela, que está apresentando uma trajetória de aumento nas audiências, com uma média de 22,8 pontos na Grande São Paulo.
Na versão original de Vale Tudo, a personagem assassina foi Leila, interpretada por Cássia Kis. Ela matou Odete acreditando que estava disparando contra Maria de Fátima, sua amiga, ao descobrir uma traição envolvendo seu marido, Marco Aurélio.
A nova versão de Vale Tudo tem previsão para terminar no dia 17 de outubro. Após o fim da novela, a emissora apresentará Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, que está retornando à Globo após um período fora. Essa nova produção é uma tentativa de recuperar a força da principal faixa de novelas da emissora, que tem enfrentado oscilações de audiência desde 2022.