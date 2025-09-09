Entretenimento

Odete Roitman: data da morte será exibida em 6 de outubro

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Odete Roitman (Débora Bloch). Foto: Reprodução/TV Globo
morte de Odete Roitman vai ao ar em 6 de outubro

Um dos momentos mais esperados do remake de Vale Tudo já tem data para acontecer. A morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, será exibida no dia 6 de outubro, uma segunda-feira. Esse acontecimento dará início ao mistério sobre "quem matou?" que promete prender a atenção dos telespectadores.

Antes de sua morte, Odete enfrentará uma situação tensa em que sofrerá um atentado. Essa virada na trama deve intensificar o suspense, lembrando o clima da versão original da novela, que foi ao ar em 1989.

A autora Manuela Dias já adiantou que a nova versão trará mudanças significativas no desfecho da história, incluindo o desenrolar do crime, que será diferente do que foi apresentado na versão anterior.

Suspeitos da Morte de Odete

O mistério sobre quem assassinou Odete contará com uma lista diversificada de suspeitos, que inclui personagens de diferentes núcleos da trama:

  • Marco Aurélio (Alexandre Nero)
  • Heleninha (Paolla Oliveira)
  • Celina (Malu Galli)
  • Maria de Fátima (Bella Campos)
  • Freitas (Luis Lobianco)
  • César (Cauã Reymond)
  • Raquel (Taís Araújo)
  • Ivan (Renato Góes)
  • Poliana (Matheus Nachtergaele)

Essa variedade de suspeitos deve manter os espectadores intrigados até o desfecho da novela, que está apresentando uma trajetória de aumento nas audiências, com uma média de 22,8 pontos na Grande São Paulo.

Na versão original de Vale Tudo, a personagem assassina foi Leila, interpretada por Cássia Kis. Ela matou Odete acreditando que estava disparando contra Maria de Fátima, sua amiga, ao descobrir uma traição envolvendo seu marido, Marco Aurélio.

A nova versão de Vale Tudo tem previsão para terminar no dia 17 de outubro. Após o fim da novela, a emissora apresentará Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, que está retornando à Globo após um período fora. Essa nova produção é uma tentativa de recuperar a força da principal faixa de novelas da emissora, que tem enfrentado oscilações de audiência desde 2022.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Ramille. Foto: Divulgação/TV Globo

Ramille junta gravações de Vale Tudo e Coração Acelerado

2 horas atrás
Cena de Beleza Fatal. Foto: Divulgação/HBO Max

Novos projetos da HBO e dúvidas sobre “Pai Herói”

4 horas atrás
Geraldo Luís e Christina Rocha. Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Casos de família supera a Band com novos horários; aqui agora no 4º lugar.

15 horas atrás
Novela Rubi. Foto: Reprodução/SBT

SBT confirma retorno de Rubi à programação

18 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo