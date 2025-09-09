Odete Roitman: data da morte será exibida em 6 de outubro

Um dos momentos mais esperados do remake de Vale Tudo já tem data para acontecer. A morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, será exibida no dia 6 de outubro, uma segunda-feira. Esse acontecimento dará início ao mistério sobre "quem matou?" que promete prender a atenção dos telespectadores.

Antes de sua morte, Odete enfrentará uma situação tensa em que sofrerá um atentado. Essa virada na trama deve intensificar o suspense, lembrando o clima da versão original da novela, que foi ao ar em 1989.

A autora Manuela Dias já adiantou que a nova versão trará mudanças significativas no desfecho da história, incluindo o desenrolar do crime, que será diferente do que foi apresentado na versão anterior.

Suspeitos da Morte de Odete

O mistério sobre quem assassinou Odete contará com uma lista diversificada de suspeitos, que inclui personagens de diferentes núcleos da trama:

Marco Aurélio (Alexandre Nero)

(Alexandre Nero) Heleninha (Paolla Oliveira)

(Paolla Oliveira) Celina (Malu Galli)

(Malu Galli) Maria de Fátima (Bella Campos)

(Bella Campos) Freitas (Luis Lobianco)

(Luis Lobianco) César (Cauã Reymond)

(Cauã Reymond) Raquel (Taís Araújo)

(Taís Araújo) Ivan (Renato Góes)

(Renato Góes) Poliana (Matheus Nachtergaele)

Essa variedade de suspeitos deve manter os espectadores intrigados até o desfecho da novela, que está apresentando uma trajetória de aumento nas audiências, com uma média de 22,8 pontos na Grande São Paulo.

Na versão original de Vale Tudo, a personagem assassina foi Leila, interpretada por Cássia Kis. Ela matou Odete acreditando que estava disparando contra Maria de Fátima, sua amiga, ao descobrir uma traição envolvendo seu marido, Marco Aurélio.

A nova versão de Vale Tudo tem previsão para terminar no dia 17 de outubro. Após o fim da novela, a emissora apresentará Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, que está retornando à Globo após um período fora. Essa nova produção é uma tentativa de recuperar a força da principal faixa de novelas da emissora, que tem enfrentado oscilações de audiência desde 2022.