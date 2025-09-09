Melhor horário para se exercitar e beneficiar o coração

Um estudo recente da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, revelou que exercitar-se pela manhã pode ser uma boa estratégia para cuidar da saúde do coração. A pesquisa analisou 86.657 pessoas do Reino Unido e encontrou indícios de que atividades físicas realizadas entre 8h e 11h podem diminuir o risco de doenças cardíacas e derrames, com um efeito ainda mais significativo em mulheres.

Os participantes foram divididos em grupos de acordo com os horários em que se exercitavam: bem cedinho, no meio da manhã, ao meio-dia e no início da noite. Os resultados mostraram que quem se exercita pela manhã tem uma redução no risco de problemas cardíacos, especialmente as mulheres, que apresentaram uma queda de 25% nos riscos.

O valor do horário dos exercícios

A chave para os benefícios dos exercícios matutinos pode estar no ritmo circadiano do corpo. Quando você pratica atividades físicas logo cedo, isso pode ajudar a alinhar esses ritmos e, consequentemente, trazer melhorias para a saúde do coração, além de gerar mais energia para o restante do dia.

A exposição à luz da manhã é um aliado importante na regulação hormonal, o que favorece o metabolismo. Exercitar-se pela manhã também pode melhorar a resistência cardiovascular. Pesquisas mostram que aqueles que optam por se exercitar neste período apresentam menor incidência de problemas relacionados à pressão arterial e à circulação, ressaltando os benefícios únicos das atividades matinais.

Exercício e prevenção de doenças

Os exercícios pela manhã não ajudam apenas o coração; eles também são eficazes na prevenção de outras condições, como diabetes e alguns tipos de câncer. Com o aumento das doenças crônicas pelo mundo, manter um estilo de vida ativo e começar o dia com exercícios se tornaram cada vez mais essenciais para a saúde.

Por outro lado, é fundamental lembrar que cada pessoa tem suas particularidades. Se você tem restrições de saúde, é sempre bom consultar um médico antes de fazer mudanças na sua rotina de exercícios. Cuidar da saúde é um ato de carinho consigo mesmo.