Toyota Yaris deixa o Brasil antes da chegada do Yaris Cross

Após mais de seis anos de estrada, os Toyota Yaris e Yaris Sedan estão dando adeus ao mercado brasileiro. Esses carros já saíram da tabela de preços de agosto e, pelo que a fabricante confirmou, não haverá novos modelos para substituí-los. O espaço deixado por eles será preenchido pelo novíssimo Yaris Cross, que promete ser uma ótima opção!

O Yaris chegou ao Brasil em 2018, uma alternativa mais sofisticada em relação ao Etios, voltada para o público que buscava um compacto “premium”. Sempre equipado com motores 1.3 e 1.5, ele nunca teve a versão 1.0 e, mesmo tentando conquistar seu espaço, não conseguiu competir à altura com rivais como o Chevrolet Onix, que acabou dominando as vendas.

A produção dos Yaris foi encerrada em dezembro de 2024. O foco agora é a exportação, especialmente para a Argentina. Desde então, a Toyota tem se concentrado em esgotar os estoques remanescentes, o que não tem sido fácil. Só para se ter uma ideia, em agosto de 2025, as vendas do Yaris Sedan ficaram em apenas quatro unidades, enquanto o hatch vendeu apenas três. Um verdadeiro sinal dos tempos!

Mas não se preocupe! A notícia boa é que o fechamento das vendas do Yaris não vai impactar a produção na fábrica de Sorocaba, em São Paulo. Eles continuarão a fabricar para exportação e operando em três turnos, garantindo empregos e movimentação na indústria.

Falando em novidade, o Toyota Yaris Cross será oficialmente lançado em outubro de 2025. Esse SUV será feito sobre a plataforma DNGA, derivada do Corolla, e vai competir com modelos como T-Cross, HR-V, Creta e Renegade. A proposta é empilhar boas opções: versões XR, XRE e XRX com motor 1.5 Flex, além de uma versão híbrida XRX que combina motor a combustão e elétrico. Super interessante, né?

Com um comprimento de 4,31 metros e um porta-malas que carrega 471 litros, o Yaris Cross promete ser espaçoso e bem equipado. Nos testes do ASEAN NCAP, ele recebeu cinco estrelas em segurança, então dá pra imaginar que é uma boa escolha para quem busca conforto e proteção em suas viagens.

Os preços são esperados entre R$ 130 mil e R$ 185 mil. E o melhor? Até dez anos de garantia, mostrando a confiança da Toyota em seus produtos e na experiência pós-venda. Com tanta novidade pela frente, quem é amante de automóveis certamente vai querer ficar de olho na estreia do Yaris Cross!