São Paulo muda regras de emplacamento: o que saber

A partir de 1º de agosto de 2025, São Paulo vai implementar mudanças importantes nas regras de emplacamento de veículos. Essa iniciativa busca maior segurança nas placas, visando reduzir as chances de falsificação. Como você sabe, essa nova abordagem afeta tanto quem compra um carro zero quanto aqueles que precisam mudar as placas do veículo.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) é o responsável por essas alterações. Agora, para que a estampagem das placas aconteça, será necessário obter uma autorização do Detran-SP antes de prosseguir. Ou seja, é essencial fazer o pedido assim que iniciar o processo de emplacamento ou transferência do veículo.

As Novas Regras

Para o emplacamento, há uma taxa de R$ 37,02 que deve ser paga. Esse valor foi definido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz). Assim, ao se dirigir ao Detran-SP, quem for realizar o procedimento deve apresentar o CPF. No caso de empresas, é necessário informar o CNPJ. Além disso, é importante ressaltar que a Aepiv está envolvida nesse processo, e essa taxa deve ser paga juntamente com a transferência do veículo. Sem esse pagamento, não será possível avançar para as etapas seguintes.

Após a realização do pagamento, o próximo passo é escolher uma estampadora credenciada pelo Detran-SP. Você pode encontrar a lista dessas empresas autorizadas diretamente no site do departamento. No dia do emplacamento, é necessário levar o documento do veículo e um documento de identificação com foto que comprove o pagamento da taxa. A verificação das informações será feita no sistema da Aepiv.

Por fim, ao final do processo, a responsabilidade pela colocação correta da placa é da estampadora escolhida, mas o próprio proprietário do carro também pode fazer isso. Vale lembrar que somente aqueles que mudaram de estado ou município precisam realizar o emplacamento. Além disso, se a placa estiver danificada ou não for legível, é necessário trocá-la. O mesmo se aplica se houver mudança de categoria do veículo. Se alguém não fizer a troca da placa antiga, poderá enfrentar uma multa de R$ 295,23 e ainda ganhar sete pontos na CNH.