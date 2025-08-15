Mundo Automotivo

Toyota Yaris Cross desafia T-Cross e Creta no mercado

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 50 minutos atrás
3 minutos lidos
Toyota Yaris Cross chega para desafiar T-Cross e Creta: tudo o que já sabemos
Foto: Divulgação/Toyota

A Toyota confirmou que o Yaris Cross vai desembarcar no Brasil em outubro de 2025. Esse SUV compacto chega para substituir o Yaris hatch e sedã e promete ser uma das grandes apostas da marca para o ano. Produzido em Sorocaba (SP) sobre a plataforma DNGA — que tem raízes no Corolla —, ele vai entrar na disputa acirrada contra nomes como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V e Jeep Renegade.

O que podemos esperar desse novo modelo? Segundo informações do Autos Segredos, ele terá versões XR, XRE e XRX, todas com motor 1.5 flex aspirado. A cereja do bolo será a versão topo de linha, a XRX Hybrid, que traz um motorização híbrida mais eficiente. Já o Carros Na Web fala de três versões diferentes: XS, XLS e XLS Hybrid.

Quando a gente fala de desempenho, o motor 1.5 Flex atualizado promete entregar mais potência e torque, tudo ligado ao câmbio automático CVT — uma combinação que deve agradar quem enfrenta o dia a dia nas ruas ou estradas. E se você já teve que encarar um engarrafamento, sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença.

Falando em eficiência, a versão híbrida vai utilizar um motor 1.5 ciclo Atkinson ajustado para rodar com etanol, entregando mais de 92 cv e 12,4 kgfm de torque, além de um motor elétrico com 81 cv e 14,4 kgfm. Juntas, as potências devem ultrapassar os 113 cv anunciados para o modelo vendido no exterior. Com esse conjunto, o Yaris Cross busca garantir boas respostas em qualquer situação.

No quesito conforto e tecnologia, podemos esperar bastante. Na versão XS, por exemplo, o carro já vem com seis airbags, câmera de ré, controles de estabilidade, faróis em LED e até alerta de mudança de faixa. Isso é um bom começo – quem dirige em trânsito pesado aprecia o conforto de um bom pacote de segurança. Já a versão XLS acrescenta um toque de sofisticação, como bancos em couro, rodas de 18 polegadas e Wi-Fi a bordo. A XLS Hybrid leva o luxo um pouco mais longe, com teto solar panorâmico e câmeras 360º – mal dá para acreditar que a Toyota está trazendo tudo isso!

E se você adora espaço, prepare-se! O porta-malas é de 471 litros, um dos maiores da categoria – superando, inclusive, o Creta e o T-Cross. Com 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,62 m de altura, as dimensões do Yaris Cross são bem próximas das do Creta, o que promete agradar quem precisa de espaço para bagagem em viagens.

Com relação ao acabamento, parece que a Toyota optou por um design mais simples e durável, predominando plásticos escuros. Apesar de não ser tão luxuoso quanto rivais como Peugeot 2008 e T-Cross, ele compensa na eficiência de espaço e conforto – e quem não aprecia a posição elevada ao dirigir?

E para aumentar a confiança, o Yaris Cross trouxe credenciais importantes de segurança, como a nota máxima em testes do ASEAN NCAP, garantindo boa proteção para todos a bordo e sistemas avançados de assistência. Um alívio, principalmente depois de notícias sobre fraudes em testes de segurança na indústria.

Na Europa, o modelo já é conhecido e ficou em 10º lugar entre os mais vendidos no primeiro semestre de 2025, com 95.513 unidades. Enquanto isso, aqui no Brasil, o T-Cross reina entre os SUVs compactos, seguido de perto pelo Creta e o Tracker.

Não podemos esquecer do investimento robusto da Toyota, que aplicou R$ 1,63 bilhão para adaptar suas linhas de produção para o Yaris Cross. Os preços devem variar entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, com a promessa de até 10 anos de garantia – uma jogada esperta para se firmar em um mercado tão competitivo. Agora, só resta aguardar para ver como esse novo SUV vai se sair nas ruas!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 50 minutos atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Nissan Kait é flagrado com painel digital e mira Tera e Pulse no mercado

Nissan Kait tem painel digital e visa Tera e Pulse – Fipe Carros

8 minutos atrás
Peugeot está oferecendo 208 até R$ 13,5 mil de desconto no preço

Peugeot oferece até R$ 13,5 mil de desconto no 208

41 minutos atrás
Nio começa a entregar o Firefly EV na Noruega e na Holanda

Nio inicia entregas do Firefly EV na Noruega e Holanda

2 horas atrás
nova BMW R 1300 RT chega ao Brasil ainda em 2025

BMW R 1300 RT será lançada no Brasil em 2025

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo