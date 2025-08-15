Toyota Yaris Cross desafia T-Cross e Creta no mercado

A Toyota confirmou que o Yaris Cross vai desembarcar no Brasil em outubro de 2025. Esse SUV compacto chega para substituir o Yaris hatch e sedã e promete ser uma das grandes apostas da marca para o ano. Produzido em Sorocaba (SP) sobre a plataforma DNGA — que tem raízes no Corolla —, ele vai entrar na disputa acirrada contra nomes como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V e Jeep Renegade.

O que podemos esperar desse novo modelo? Segundo informações do Autos Segredos, ele terá versões XR, XRE e XRX, todas com motor 1.5 flex aspirado. A cereja do bolo será a versão topo de linha, a XRX Hybrid, que traz um motorização híbrida mais eficiente. Já o Carros Na Web fala de três versões diferentes: XS, XLS e XLS Hybrid.

Quando a gente fala de desempenho, o motor 1.5 Flex atualizado promete entregar mais potência e torque, tudo ligado ao câmbio automático CVT — uma combinação que deve agradar quem enfrenta o dia a dia nas ruas ou estradas. E se você já teve que encarar um engarrafamento, sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença.

Falando em eficiência, a versão híbrida vai utilizar um motor 1.5 ciclo Atkinson ajustado para rodar com etanol, entregando mais de 92 cv e 12,4 kgfm de torque, além de um motor elétrico com 81 cv e 14,4 kgfm. Juntas, as potências devem ultrapassar os 113 cv anunciados para o modelo vendido no exterior. Com esse conjunto, o Yaris Cross busca garantir boas respostas em qualquer situação.

No quesito conforto e tecnologia, podemos esperar bastante. Na versão XS, por exemplo, o carro já vem com seis airbags, câmera de ré, controles de estabilidade, faróis em LED e até alerta de mudança de faixa. Isso é um bom começo – quem dirige em trânsito pesado aprecia o conforto de um bom pacote de segurança. Já a versão XLS acrescenta um toque de sofisticação, como bancos em couro, rodas de 18 polegadas e Wi-Fi a bordo. A XLS Hybrid leva o luxo um pouco mais longe, com teto solar panorâmico e câmeras 360º – mal dá para acreditar que a Toyota está trazendo tudo isso!

E se você adora espaço, prepare-se! O porta-malas é de 471 litros, um dos maiores da categoria – superando, inclusive, o Creta e o T-Cross. Com 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,62 m de altura, as dimensões do Yaris Cross são bem próximas das do Creta, o que promete agradar quem precisa de espaço para bagagem em viagens.

Com relação ao acabamento, parece que a Toyota optou por um design mais simples e durável, predominando plásticos escuros. Apesar de não ser tão luxuoso quanto rivais como Peugeot 2008 e T-Cross, ele compensa na eficiência de espaço e conforto – e quem não aprecia a posição elevada ao dirigir?

E para aumentar a confiança, o Yaris Cross trouxe credenciais importantes de segurança, como a nota máxima em testes do ASEAN NCAP, garantindo boa proteção para todos a bordo e sistemas avançados de assistência. Um alívio, principalmente depois de notícias sobre fraudes em testes de segurança na indústria.

Na Europa, o modelo já é conhecido e ficou em 10º lugar entre os mais vendidos no primeiro semestre de 2025, com 95.513 unidades. Enquanto isso, aqui no Brasil, o T-Cross reina entre os SUVs compactos, seguido de perto pelo Creta e o Tracker.

Não podemos esquecer do investimento robusto da Toyota, que aplicou R$ 1,63 bilhão para adaptar suas linhas de produção para o Yaris Cross. Os preços devem variar entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, com a promessa de até 10 anos de garantia – uma jogada esperta para se firmar em um mercado tão competitivo. Agora, só resta aguardar para ver como esse novo SUV vai se sair nas ruas!