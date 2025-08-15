Programa Silvio Santos traz ex-participantes da Casa dos Artistas

Neste domingo, 17 de agosto, o “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” traz uma edição recheada de nostalgia e entretenimento, com competições divertidas e participações especiais. O programa promete momentos emocionantes com reencontros históricos e homenagens marcantes que devem prender a atenção do público.

### Reencontro da Casa dos Artistas

Um dos pontos altos do programa será o quadro “Qual É a Música”, que receberá ex-participantes da primeira edição da “Casa dos Artistas”. De um lado, estarão nomes conhecidos como Mateus Carrieri, Taiguara e Alexandre Frota. Do outro, Núbia Oliiver, Alessandra Scatena e Analice Nicolau, prontos para reviver a emoção do reality show lançado em 2001. Este formato inédito na televisão brasileira permitiu que celebridades vivenciassem momentos de confinamento e deixou que o público decidisse quem seria eliminado por meio de votações por telefone. Com quatro edições, o programa revelou campeões como Bárbara Paz e Rafael Vannucci, e é lembrado como um marco na ousadia da TV.

### Jogo das 3 Pistas com Atrizes Famosas

No quadro “Jogo das 3 Pistas”, as atrizes Flávia Reis e Maria Eduarda de Carvalho enfrentam-se em uma competição de agilidade mental. Flávia, conhecida por seu trabalho em séries como “Vai Que Cola” e “Zorra”, além de ser vencedora da primeira edição de “LOL: Se Rir, Já Era!”, terá pela frente Maria Eduarda, que se destacou em novelas como “A Vida da Gente” e “Éramos Seis”. As duas atrizes já trabalharam juntas em “Garota do Momento” e voltam a se encontrar neste episódio.

### Show de Calouros e Homenagem a Maria do Bairro

O “Show de Calouros” contará com um júri especial, formado por Cela, Dudu Bertholini, Lord Vinheteiro, Rodrigo Capella, Thayse Teixeira e Xaropinho, que irá avaliar talentos curiosos. Artistas como o cantor MC Bringel e o grupo Rebeldes Cover Brasil mostrarão suas habilidades no palco.

Além disso, a apresentadora Helen Ganzarolli fará uma homenagem aos 30 anos da novela “Maria do Bairro”. Ela interpretará duas fases da famosa personagem, vivida por Thalía. A novela, que foi transmitida pela Televisa em 1995 e começou a ser exibida no Brasil pelo SBT em 1997, continua a fazer sucesso na programação às 13h45.

### Show do Milhão EMS – Popularidade em Alta

A nova temporada de “Show do Milhão EMS – Celebridades” tem obtido bons índices de audiência. Na estreia, no último domingo (10), o programa conquistou 18,3 milhões de espectadores, registrando 6,9 pontos de audiência e garantindo a vice-liderança. Entre os participantes previstos para as próximas edições estão figuras conhecidas como Marcelo Tas, Mônica Iozzi, e Ratinho, além de convidados universitários como Luiz Bacci e Luiza Possi, que prometem trazer ainda mais emoção ao quadro.

Com um mix de nostalgia e novas experiências, este episódio do programa se destaca como uma ótima opção de entretenimento para os telespectadores.