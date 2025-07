Toyota Yaris Cross chega em outubro, sem vendas para locadoras

O Toyota Yaris Cross está prestes a fazer sua estreia no Brasil e promete agitar o segmento dos SUVs compactos. Esse modelo, que chega às concessionárias em outubro, já está gerando expectativas, especialmente com a estratégia da KINTO, o serviço de assinatura e locação da marca.

A KINTO, que celebrou cinco anos de operação por aqui, anunciou que terá exclusividade na oferta do Yaris Cross. Isso significa que, se você está pensando em alugar ou assinar, vai precisar passar por eles. Com isso, as vendas diretas do SUV podem sofrer uma queda, visto que a Toyota já tem uma presença relativamente tímida nesse mercado.

### O que sabemos sobre o Toyota Yaris Cross?

O Yaris Cross foi revelado na Ásia em maio deste ano e suas medidas não são nada desfavoráveis. Com 4.310 mm de comprimento, 1.770 mm de largura e 1.615 mm de altura, ele também conta com um entre-eixos de 2.620 mm. Para quem conhece a plataforma TNGA, usada no Corolla, o Yaris usa uma variante chamada DNGA, pensada para modelos mais acessíveis.

No exterior, o Yaris Cross vem equipado com motor 1.5 aspirado que entrega 106 cv, além de uma versão híbrida, combinando um motor a combustão de 80 cv com um elétrico de 90 cv. Essa opção híbrida é perfeita para quem busca economia e praticidade no dia a dia.

Se você está pensando no consumo durante uma viagem mais longa, imagine quão vantajoso pode ser contar com um motor híbrido!

Produzido em Sorocaba (SP), o Yaris Cross vai se posicionar abaixo do Corolla Cross e trará a opção híbrida flex, resultado de um investimento robusto de R$ 1,63 bilhão nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz. Nessa última, eles produzem os motores que equiparão o modelo.

Vale lembrar que o Yaris Cross vai substituir os antigos Yaris Hatchback e Sedã, que já estão na reta final de suas vendas. Se você era fã desses modelos, é bom ficar ligado nas últimas unidades disponíveis, porque a partir de 2025 eles sairão de linha.

Com todas essas características e um design atraente, o novo Yaris Cross promete conquistar muitos corações por aqui. E se você é do tipo que já se imagina ao volante desse SUV, só posso dizer: a expectativa é grande e a ansiedade também!