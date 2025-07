Suspeito de agressões permanece livre na zona oeste de SP

Suspeito de Homicídio, "Galo Cego", Continua a Atacar na Zona Oeste de São Paulo

Maicon da Silva, conhecido como "Galo Cego", é um homem que permanece em liberdade, mas está sendo investigado por vários ataques após ter sido liberado em uma audiência de custódia. Ele é suspeito de cometer homicídio e outras agressões na zona oeste de São Paulo.

Recentemente, Maicon foi identificado em imagens de câmeras de segurança agredindo José Marconi, um homem de 54 anos. Embora tenha sido detido, ele foi liberado pela justiça devido à falta de provas suficientes para mantê-lo preso. Desde sua soltura, ele é associado a novos casos de violência na região, incluindo ferimentos graves em outras pessoas.

Uma das últimas vítimas de Maicon foi uma mulher que, em um ataque, teve a clavícula quebrada. Esses eventos geraram preocupação na comunidade, que está alarmada com a possibilidade de novos incidentes.

Diante disso, a polícia está atualmente coletando mais evidências e informações sobre as ações de Maicon. O objetivo é solicitar sua prisão preventiva para garantir a segurança da população local. As autoridades estão monitorando a situação de perto, na esperança de conter as ações violentas de "Galo Cego".