Toyota Yaris Cross chega ao Brasil em outubro com híbrido flex

O lançamento do Toyota Yaris Cross promete agitar o mercado brasileiro de SUVs compactos. O modelo está prestes a desembarcar nas concessionárias do Brasil em outubro, enquanto na Argentina as vendas começam em 27 de novembro. Ou seja, os fãs dos dois países terão a chance de conferir esse SUV quase ao mesmo tempo.

A confirmação do lançamento foi dada por Gustavo Salinas, presidente da Toyota Argentina, durante uma coletiva de imprensa. Ele também compartilhou que o segundo semestre deste ano será todo dedicado a esse novo modelo. Outros lançamentos ficaram para um futuro próximo, mas a expectativa é que o Yaris Cross seja a estrela principal.

### No Brasil em outubro

Se você está curioso para ver o Yaris Cross de perto, pode se preparar! Ele chega ao mercado brasileiro já em outubro. Além disso, a Toyota confirmou que o modelo fará parte do plano Toyota 10, que oferece até 10 anos de cobertura para o veículo, sem custo extra, desde que você siga o cronograma de revisões na rede autorizada. Para quem é fã de tecnologia e conforto, isso é uma baita vantagem!

A estreia do Yaris Cross aqui no Brasil também coincidirá com o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontece entre 22 e 30 de novembro. Com certeza, o SUV da Toyota será uma das grandes atrações do evento. Imagine dar uma voltinha nele e sentir todo o conforto e estilo que ele promete!

### SUV terá versão híbrida

O Yaris Cross foi revelado pela primeira vez na Ásia em maio de 2023 e suas dimensões são bem interessantes: 4.310 mm de comprimento, 1.770 mm de largura e 1.615 mm de altura, com um entre-eixos de 2.620 mm. Ele usa a plataforma DNGA, que é uma versão da TNGA do Corolla, mas com foco em modelos mais acessíveis.

Um dos pontos altos do Yaris Cross é sua opção híbrida. Aqui, ele vem com um motor a gasolina de 1.5, gerando 106 cv, além de uma versão híbrida que combina um motor convencional de 80 cv com um elétrico que entrega 90 cv. Para quem está buscando eficiência de combustível, essa pode ser uma ótima escolha!

Produzido em Sorocaba (SP), o Yaris Cross será posicionado logo abaixo do Corolla Cross. O investimento de R$ 1,63 bilhão nas unidades de Sorocaba e Porto Feliz reforça a aposta da marca no modelo, especialmente porque a fábrica de Porto Feliz será responsável pela produção dos motores nacionais.

No Brasil, o Yaris Cross vai substituir os compactos Yaris Hatchback e Sedan, que deixaram de ser fabricados a partir do final de 2024, mas você ainda verá algumas unidades em estoque até 2025.

É uma estratégia parecida com a que foi feita com o Etios, que continuou sendo vendido na Argentina mesmo depois de ter sido descontinuado no Brasil.

Agora é só aguardar e ficar de olho nas novidades! Se você é apaixonado por carros, vá preparando seu calendário, porque outubro vai trazer um verdadeiro presente para os amantes de SUVs!