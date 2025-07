Apoiadores de Trump queimam chapéus após declarações sobre Epstein

Trump supporters burn Maga hats in response to his handling of Epstein files – video

Donald Trump enfrenta crescente pressão sobre a falta de transparência em relação aos documentos do caso de Jeffrey Epstein. Enquanto ele tenta desqualificar as críticas como um “hoax”, figuras proeminentes de diversos espectros políticos se uniram para pedir a liberação de informações relacionadas ao falecido financista, condenado por crimes sexuais e conhecido por sua amizade com Trump.

Recentemente, Mike Johnson, atual presidente da Câmara dos Representantes e apoiador leal de Trump, pediu a divulgação de todos os documentos referentes ao caso Epstein. Essa solicitação surge em um momento delicado, com rebeliões notáveis dentro da base tradicional do ex-presidente, que historicamente o apoiou incondicionalmente.

Mike Pence, ex-vice-presidente de Trump, também se manifestou em uma entrevista, defendendo que o atual governo deve liberar todos os arquivos da investigação de Epstein. Por sua vez, Laura Loomer, conhecida por suas teorias da conspiração e como conselheira próxima de Trump, sugeriu a nomeação de um promotor especial para investigar o caso, destacando que os problemas envolvendo Epstein não podem ser ignorados, especialmente considerando a condenação de Ghislaine Maxwell, associada de Epstein, que atualmente cumpre 20 anos de prisão por seus crimes.

Além disso, influenciadores e convidados de programas de TV têm questionado o silêncio do governo. Theo Von, por exemplo, comentou em um vídeo sobre a mudança na postura de algumas figuras republicanas ao pedirem a divulgação da lista de associados de Epstein.

Na Câmara dos Representantes, mesmo aliados próximos de Trump estão insatisfeitos com sua recusa em liberar mais informações sobre o caso. O senador Josh Hawley, por exemplo, expressou dúvidas sobre as autoridades afirmando não saber quem foram os clientes de Epstein e pediu que Maxwell fosse convocada para depor.

Em um desvio raro entre Trump e Johnson, o presidente da Câmara fez um apelo público para que o Departamento de Justiça divulgue mais documentos relacionados a Epstein. Ele pediu também que Pam Bondi, procuradora-geral, se pronunciasse sobre suas declarações anteriores, que sugeriam que ela havia obtido uma lista de clientes de Epstein, somente para depois afirmar que tal lista não existia.

Apesar das tentativas de abrir o debate, House Republicans bloquearam medidas que visavam forçar a liberação de todos os documentos de Epstein em 30 dias, com apenas um republicano, Ralph Norman, apoiando a proposta.

A situação se agravou ainda mais com a demissão da procuradora federal Maurene Comey, que trabalhou em casos contra Epstein e Maxwell, com a Justiça não esclarecendo as razões para sua dispensa.

Na quarta-feira, Trump criticou publicamente os “republicanos tolos”, que, segundo ele, ajudariam os democratas ao se concentrarem no caso Epstein. Durante uma reunião na Casa Branca, Trump se referiu à situação como um “hoax” e lamentou que alguns republicanos estivessem desviando o foco dos “grandes feitos” de sua administração.

Uma pesquisa recente revelou que cerca de 70% dos americanos acreditam que o governo está ocultando informações sobre os clientes de Epstein. Epstein, que foi preso sob acusações de tráfico sexual, acredita-se que tenha morrido por suicídio na prisão em 2019. Sua antiga sócia, Maxwell, foi condenada e está atualmente cumprindo pena.