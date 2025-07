Toyota retoma produção na Argentina após paralisação

A Toyota voltou a produzir na sua fábrica em Zárate, na Argentina, após um período de manutenção que foi mais longo do que o habitual. Tradicionalmente, a planta faz uma pausa de três semanas por ano para férias e manutenção, mas neste ano de 2025, o descanso de julho se estendeu por mais duas semanas. O objetivo foi realizar melhorias importantes, como a automação dos processos.

Durante essa pausa, o Sindicato de Mecânicos e Afins do Transporte Automotor (Smata) levantou preocupações sobre possíveis cortes e redução de salários para os funcionários que ficaram parados. O presidente da Toyota Argentina, Gustavo Salinas, negou essas alegações em uma coletiva de imprensa e afirmou que o impacto na renda dos operadores será leve, cerca de 2%, e que, com turnos extras nos fins de semana até o final do ano, todos devem acabar com um saldo positivo.

Essa paralisação não foi só para descanso. A montadora aproveitou para fazer uma inspeção minuciosa em todos os setores da fábrica, além de realizar melhorias nas ruas, drenos, cantinas e estacionamentos da planta. Internamente, robôs na linha de Prensa foram trocados, células na área de Solda foram realocadas, e novos sistemas de Pintura foram implementados, junto com robôs colaborativos na Montagem. Esses detalhes são importantes e fazem muita diferença na produção.

Se você já teve que lidar com manutenção de carro, sabe como pequenos detalhes podem causar grandes problemas. A Toyota descobriu uma fissura em uma forma de para-choque que poderia ter causado uma parada emergencial. Por isso, um reparo foi feito com uma equipe da Tailândia, mostrando que até as montadoras devem prestar atenção aos pequenos detalhes.

O gerente da fábrica, Sebastián Bonica, destacou que trabalhar em três turnos aumenta as exigências. É crucial que todo equipamento esteja em ótimas condições para garantir a segurança e a eficiência do trabalho. Para compensar os dias parados, a planta começará a operar aos sábados com horas extras até o final do ano. A meta é produzir 175 mil unidades da Hilux e do SW4 em 2025, com 80% dessa produção destinada à exportação para 22 países da América Latina. O Brasil é o principal destino, onde a Hilux e o SW4 são muito populares e, em breve, também vão receber a van Hiace.

A Hiace, que já é produzida na Argentina desde 2024, usará a mesma mecânica da Hilux. Tem um motor 2.8 turbodiesel que entrega 163 cv e um torque forte, perfeito para quem precisa de força para transportar carga ou passageiros. Esse modelo começará a ser enviado ao Brasil no segundo semestre de 2025, inicialmente na versão Commuter, focada em transporte de passageiros, e depois em versões voltadas ao transporte de carga.

Dicas práticas para quem dirige frequentemente: é sempre bom estar atento à manutenção do carro. Assim como a Toyota fez com suas atualizações, lembrar de calibrar os pneus e verificar a parte elétrica antes de viajar pode evitar dores de cabeça durante a viagem.