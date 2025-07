Lucas Souza comenta fim com Kally Fonseca após affair revelado

Lucas, conhecido por suas participações em reality shows, comentou de forma irônica sobre desavenças anteriores com ex-colegas de programa. Ele assistiu a uma discussão entre alguns ex-participantes e, ao se pronunciar, destacou sua opinião negativa sobre três deles, afirmando que eram “os piores participantes”. Ele elogiou apenas a cantora Kally Fonseca, dizendo que ela era a única que se destacava entre o grupo.

Lucas também falou sobre sua antiga amizade com Kally, a qual, segundo ele, acabou devido à influência de Cezar Black. Ele afirmou que Kally “deixou de ser sua amiga” e “virou as costas” para ele, criando várias histórias sobre a situação. Para Lucas, esse rompimento gerou consequências e disse que Kally está agora “colhendo o que plantou”, especialmente porque a relação dela com Cezar Black não parece estar favorecendo sua situação, uma vez que ele se aproxima de outra participante, chamada Jenny.

Além disso, Lucas fez críticas à postura de Jenny Miranda, sugerindo que ela também não é uma pessoa de confiança. “Não adianta dizer que estão cercados de cobras, porque essa senhora também é uma”, afirmou, deixando claro seu descontentamento.

Dessa forma, Lucas revelou suas frustrações com as dinâmicas de amizade e rivalidade dentro do reality, ressaltando que, segundo ele, as relações podem ter repercussões inesperadas.