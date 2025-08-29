Toyota reduz preço do Corolla GLi em R$ 31.885 para CNPJ

O Toyota Corolla GLI está com uma oferta imperdível para empresas e produtores rurais. A campanha de vendas diretas, que vai até 31 de agosto, vem trazendo muitos benefícios, como a isenção total de IPI e um bônus de fábrica. Mas tem um detalhe: depois de comprar, o sedã só pode ser revendido após 12 meses. Vale lembrar isso, né?

Agora, se a gente olhar os preços, a versão GLI CVT tá sugerida a R$ 171.220,00 na tabela cheia. Mas, se você é uma pessoa jurídica e se encaixa nas regras da promoção, o valor pode cair para R$ 139.335,00! Isso significa uma economia de R$ 31.885,00, que dá pra usar em outras coisas, como combustível ou um bom aluguel de estrada. Os preços, claro, podem variar dependendo da região e dos opcionais escolhidos.

Entre janeiro e julho de 2025, o Corolla foi um verdadeiro campeão: segundo dados da Fenabrave, ele liderou o mercado de sedãs médios com 21.581 unidades vendidas. Para você ter uma ideia, o BYD King ficou em segundo com 7.221 emplacamentos, e o Nissan Sentra em terceiro com 2.916.

Vamos falar da parte mecânica? O Corolla GLI é equipado com um motor 2.0 aspirado que entrega 175 cv de potência e 21,3 kgfm de torque. Ele vem com um câmbio automático de 10 marchas, que é ótimo para a cidade e estrada, garantindo trocas super suaves. Quem já pegou uma rodovia sabe como isso faz diferença.

No aspecto visual, o Corolla GLI não deixa a desejar. Com espelhos retrovisores e maçanetas na cor da carroceria, rodas de liga leve de 16 polegadas e uma central multimídia de 10 polegadas que tem suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ele impressiona tanto quanto as versões mais caras.

E a lista de itens de série é de dar gosto. O banco do motorista tem regulagem de altura, câmera de ré, espelhos elétricos, além de um volante ajustável em altura e profundidade. Sem contar que o carro vem com sete airbags e controles de estabilidade e tração, tudo pensando no seu conforto e segurança ao dirigir.

Resumindo, o Toyota Corolla GLI é uma opção sólida, bem equipada e, com essa promoção, se torna ainda mais atrativa. Se você é apaixonado por carros e está em busca de um bom sedã, esse é um modelo que vale a pena considerar.