Pães podem elevar seu açúcar no sangue sem você perceber

Os brasileiros estão cada vez mais atentos à alimentação saudável, mas é preciso tomar cuidado com os pães que parecem integrais ou multigrãos. Muitas vezes, essas opções vendidas nos supermercados não são tão nutritivas quanto prometem.

Quando você pega um pão escuro na prateleira, pode pensar que está fazendo uma escolha inteligente. No entanto, isso pode ser um verdadeiro engano. Muitos desses pães têm ingredientes que, ao invés de ajudar na saúde, podem até aumentar os níveis de açúcar no sangue, do mesmo jeito que os pães brancos tradicionais. E isso não é algo para se ignorar, pois pode trazer riscos sérios à saúde, como o diabetes tipo 2.

Conhecendo a armadilha do índice glicêmico

É importante saber que um pão escuro nem sempre é integral. Muitas vezes, ele contém apenas uma pitada de farinha integral, enquanto seu principal componente é a farinha refinada. Para disfarçar, alguns fabricantes adicionam corantes como o malte. Com isso, esses pães apresentam um índice glicêmico alto, causando picos de açúcar no sangue que levam a energia instantânea, mas também a quedas bruscas logo em seguida. O resultado? A fome volta com tudo, e isso pode levar ao ganho de peso.

Os perigos dos pães “falsos integrais”

Alguns exemplos de armadilhas que encontramos são:

Pão de forma escuro : Normalmente cheio de açúcar e com pouca farinha integral.

: Normalmente cheio de açúcar e com pouca farinha integral. Pão com sementes: As sementes podem enganar, pois a base é, na verdade, feita de farinha refinada.

As sementes podem enganar, pois a base é, na verdade, feita de farinha refinada. Pão de centeio falso : A cor vem do malte, não do centeio integral.

: A cor vem do malte, não do centeio integral. Pão de mistura: Muitas vezes contém apenas 10 a 20% de farinha integral, o que o torna menos saudável do que parece.

Truques para escolher melhor os pães

Para escolher um pão com mais qualidade, não se deixe levar apenas pela embalagem. O primeiro item na lista de ingredientes deve ser “farinha de trigo integral”. Optar por pães que passam pelo processo de fermentação lenta, como os de massa mãe, é uma boa ideia. Eles não só melhoram a digestão, mas também têm um índice glicêmico menor. E mais: fuja dos pães industrializados que têm bônus no conteúdo de aditivos.

Outra tática simples é congelar o pão. Isso transforma parte do amido em amido resistente, que é digerido mais lentamente pelo corpo. Embora as pesquisas sobre isso ainda sejam limitadas, já dá pra notar uma leve redução no índice glicêmico. Essa dica é especialmente valiosa para quem precisa monitorar a glicose, como pessoas com diabetes.

Enfim, prestar atenção nos rótulos e escolher com cuidado pode fazer toda a diferença na hora de cuidar da saúde. Essas pequenas ações ajudam a evitar surpresas desagradáveis quando o assunto é alimentação saudável.