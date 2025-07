Toyota reduz preço do Corolla Altis Premium em R$ 15.032 para PcD

O Toyota Corolla Altis Premium está com uma ótima oportunidade para quem é PcD, com condições especiais que vão deixar muita gente animada. Durante todo o mês de julho, você pode adquirir esse modelo com isenção de IPI. Para completar, a fabricante ainda oferece um desconto extra, que é uma mão na roda!

Mas atenção: para garantir esse benefício, é preciso passar por uma avaliação médica e ter um laudo emitido por um profissional do SUS ou credenciado pelo Detran. Essa informação vem de uma conversa que o portal Fipe Carros teve com a galera da Toyota. Ah, e os valores e condições podem variar dependendo do estado, então vale a pena sempre dar uma conferida.

A solicitação da isenção do IPI pode ser feita online, através do Portal SISEN. Você vai precisar enviar alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, laudo médico, e se você dirige, a CNH Especial. Uma boa dica: organize tudo com antecedência para facilitar o trâmite.

Depois de receber a autorização, é só visitar uma concessionária Toyota. Lá, você preenche os formulários necessários e dá início à análise interna. A entrega do veículo acontece assim que o processo for aprovado, dependendo da disponibilidade na fábrica.

Agora, para quem está curioso sobre preços, o Corolla Altis Premium 2.0 CVT, que normalmente sai por R$ 196.590, está disponível por R$ 181.557,07 para quem se enquadra nas regras de isenção. Isso mesmo, um desconto de R$ 15.032,93, que faz toda a diferença no bolso!

Esse modelo é bem completo e conta com motor 2.0 flex aspirado, que entrega até 175 cavalos de potência e um torque de 21,3 kgfm. E o câmbio automático CVT ajuda a deixar a experiência de dirigir ainda mais suave, principalmente em cidade, onde pegar trânsito é rotina.

Outra novidade que vale a pena notar: o Corolla 2025 agora vem com uma garantia estendida que pode chegar a até 10 anos, sem custo adicional! Isso só acontece se você fizer todas as revisões na rede autorizada, então vale lembrar de programar essas manutenções.

A garantia cobre uma série de itens, como motor, transmissão, sistema de freios, escapamento, carroceria, além de componentes elétricos e eletrônicos. Ou seja, você pode ficar tranquilo sabendo que o seu carro estará bem cuidado.

Se você está de olho em trocar de carro, essa é uma ótima chance de garantir um Corolla Altis Premium com um desconto que não dá pra deixar passar.