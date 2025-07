Ciclista morre em acidente com ônibus na Raja Gabaglia, em BH

Na noite desta quinta-feira, dia 3 de julho, um ciclista de 30 anos faleceu após um acidente com um ônibus da linha 3052, que faz o trajeto entre o BH Shopping e a Estação Diamante. O incidente ocorreu por volta das 20h45 na Avenida Raja Gabaglia, mais especificamente na altura do número 5.005, no Bairro Santa Lúcia, sentido Buritis.

Segundo informações do motorista do ônibus, ele estava descendo a avenida quando o ciclista apareceu repentinamente. O condutor, que tem 50 anos, relatou à Polícia Militar que o ciclista vinha da Rua Musas e, ao se aproximar do ônibus, não conseguiu manter o equilíbrio e colidiu contra o meio-fio, antes de bater na lateral do veículo e cair no chão.

O motorista afirmou que fez o possível para evitar o acidente, acionando os freios e tentando desviar. Ele também observou que o ciclista estava em alta velocidade, sem capacete e usando sandálias, o que pode ter contribuído para a perda de controle. Passageiros que estavam no ônibus confirmaram a versão apresentada pelo motorista.

Após o acidente, amigos do ciclista chegaram ao local e ficaram visivelmente abalados. Os pertences da vítima foram entregues a um desses amigos. O corpo do ciclista foi removido pela equipe do rabecão da Polícia Civil e levado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte.

Durante as apurações, o motorista do coletivo passou por um teste de bafômetro, que não apontou a presença de álcool em seu organismo. Ele foi liberado no local juntamente com o ônibus, enquanto o caso segue sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia no Barreiro.

As autoridades continuam coletando informações para esclarecimento dos fatos e, até o momento, não há indícios de irregularidades por parte do motorista.