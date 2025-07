Toyota posterga lançamento de SUV elétrico para 2028

A Toyota decidiu adiar o lançamento do seu tão aguardado SUV elétrico de grande porte para 2028. Essa reviravolta acontece em um momento onde as vendas de veículos elétricos estão em desaceleração, enquanto os modelos a combustão e híbridos, como o Grand Highlander, estão bombando.

Falando no Grand Highlander, esse modelo tem feito um estrondoso sucesso. Em junho, suas vendas cresceram incríveis 92%! Ele se tornou o segundo carro mais vendido da Toyota, excluindo as picapes, e já vi por aí que em algumas concessionárias o estoque chegou a durar apenas três dias. Isso mostra que a galera está mesmo em busca de opções mais tradicionais e práticas.

Com toda essa movimentação, a Toyota resolveu dar uma atenção especial ao Grand Highlander, redistribuindo a produção nas montadoras. A ideia de fabricar o novo SUV elétrico, que estava programada para começar em 2027 na fábrica de Princeton (Indianna), foi movida para a unidade de Georgetown. Além disso, outra novidade trazida pela Bloomberg é que um novo modelo elétrico da Toyota também terá seu lançamento atrasado em cerca de seis meses, começando sua produção apenas no final de 2026. Esse ajuste é para garantir que o Grand Highlander continue a ser produzido em ritmo acelerado.

A Toyota é uma marca que sempre trouxe uma abordagem diversificada, com modelos elétricos, híbridos, a hidrogênio e a combustão. Mesmo com esse adiamento, a montadora confirma que não está abandonando a eletrificação. Eles estão atentos ao mercado, sempre buscando encontrar um equilíbrio entre inovação e o que o público realmente quer. E isso é fundamental, especialmente num cenário em que o mercado automotivo muda tão rápido.

Se você acompanha esse mundo de carros, com certeza percebe como a demanda continua forte por modelos que entregam tecnologia e eficiência. Enquanto isso, quem já pegou um trânsito pesado sabe como um câmbio bem ajustado faz toda a diferença. No fim das contas, cada detalhe conta na hora de escolher o carro que vai te acompanhar nas aventuras do dia a dia, não é mesmo?