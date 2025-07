Furacão expõe caminhão Ford Modelo T e barco histórico do lago

A devastação provocada pelo furacão Helene no sudeste dos Estados Unidos em setembro do ano passado deixou marcas profundas. Com um saldo trágico de mais de 200 vítimas e prejuízos de bilhões, os danos foram comparáveis aos do furacão Katrina, em 2005. Agora, quase um ano após a tragédia, a intensa recuperação da área revela não apenas os estragos, mas também partes de um passado inexplorado.

### Limpeza revela descobertas inesperadas

No oeste da Carolina do Norte, um projeto de recuperação no Lago Lure está atuando para limpar o local. Estão sendo retiradas toneladas de sedimentos que se acumularam devido ao furacão. Essa ação é resultado da colaboração entre a cidade de Lake Lure, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA e empresas privadas. Até agora, já foram removidas aproximadamente 376 mil toneladas de lodo e 35.700 metros cúbicos de detritos.

Enquanto a drenagem do reservatório avança, várias estruturas e objetos que estavam submersos há quase um século começam a ser revelados. Entre os achados mais fascinantes está a carcaça de um caminhão Ford Modelo T, datado da década de 1920. Também foi descoberto um barco de madeira de 10 metros, que funcionava como táxi aquático durante os primeiros dias de desenvolvimento da região.

### História submersa volta à tona

Essas descobertas incríveis trouxeram à luz partes da história local que estavam há muito esquecidas. Segundo a prefeitura, o caminhão foi tragado pelas águas de uma represa nas proximidades, que foi construída um ano antes da criação do lago artificial. O barco, que pertencia a uma linha de transporte, saiu de operação durante a Grande Depressão e foi comprado por uma das famílias mais antigas da área, os Tanner. Conhecido como “Pooh Bear”, ele ainda exibe esse nome na lateral. O barco servia como transporte regular e agora, ao voltar à superfície, se transforma em um símbolo da memória dessa comunidade.

### Imagens compartilhadas e segurança reforçada

Jake Mohl, que comanda a Lake Lure Dock Company, conta que está há décadas trabalhando no lago e nunca viu algo semelhante. Sua empresa cuida de reparos em cais e casas de barcos, e ele tem compartilhado as descobertas nas redes sociais, gerando muita curiosidade e nostalgia entre os seguidores.

Apesar do crescente interesse do público, o acesso ao Lago Lure permanece restrito. A medida é importante para garantir a segurança, já que os trabalhos de limpeza ainda estão em andamento. As autoridades ainda não deram uma data definitiva para a conclusão do projeto, que deve se estender até meados de 2026.

### Recuperar o lago e preservar sua história

O foco principal do projeto é restaurar a beleza natural do lago, além de assegurar a segurança da navegação para o futuro. A descoberta de itens históricos foi uma reviravolta inesperada, mas trouxe à tona uma parte do passado da região que estava esquecida.

Entre os desafios e as perdas causadas pelo furacão Helene, as águas do Lago Lure revelaram mais do que destruição. Elas proporcionaram um reencontro com a história dessa localidade, que ficou oculta sob sedimentações durante décadas.