Toyota planeja rival da Fiat Toro, mas lançamento será adiado

A Toyota está se preparando para agitar o mercado de picapes! Eles confirmaram que estão desenvolvendo um novo modelo de porte intermediário, que deve ficar abaixo da icônica Hilux. Esse carro é uma resposta à crescente demanda por picapes menores, como a Fiat Toro e a Ford Maverick, que têm conquistado cada vez mais espaço nas ruas brasileiras.

Até o momento, esse projeto estava mais no campo das especulações, embora já tenha sido mencionado em algumas reuniões e acordos nas fábricas do Brasil e da Argentina. A intenção da Toyota é garantir a produção local a partir de 2027, e isso está começando a tomar forma depois da fala de Cooper Ericksen, vice-presidente de planejamento da Toyota Motor North America. Ele afirmou que a questão agora não é mais “se” vão lançar, mas “quando” isso vai acontecer.

E nos Estados Unidos, quando esse modelo estrear, a Toyota espera vender entre 100 mil e 150 mil unidades por ano. É bastante! A ideia é que a nova picape tenha um perfil urbano, mais fácil de dirigir, porém ainda assim com a versatilidade que a caçamba oferece. Quem já enfrentou o trânsito nas grandes cidades sabe muito bem como um carro desse tipo pode ser útil.

Por outro lado, a má notícia é que ainda deverá demorar um pouquinho para vermos esse modelo nas ruas. Ericksen mencionou que a Toyota está desenvolvendo nada menos que 24 novos modelos ou atualizações simultaneamente. Isso inclui uma estratégia para oferecer várias opções de motorização, desde híbridas até elétricas. Cada lançamento implica em diversas versões, o que transforma cada carro em vários projetos em paralelo.

### A expectativa na Argentina

Nos bastidores da indústria, a Argentina já falava sobre essa nova picape desde 2024. Durante um evento da Toyota, foi revelado que o modelo teria previsão de estreia até 2027. Curiosamente, o foco do evento era o novo Yaris Cross, que vai chegar por aqui em 2025.

Uma das boas novidades é que essa nova picape será fabricada no Brasil. A ideia inicial é que ela seja montada em Sorocaba (SP), junto com o Yaris Cross e a nova família de Corollas, que também está se mudando de Indaiatuba até o fim de 2025. Para isso, uma nova linha de produção está sendo construída, o que é uma ótima notícia para os fãs da marca por aqui.

### O que esperar da nova picape

O que sabemos até agora é que essa futura picape baseada na plataforma TNGA do Corolla Cross usará uma carroceria monobloco. Visualmente, ela pode se inspirar no conceito EPU, que foi mostrado no Salão de Tóquio de 2023. O protótipo tinha 5,07 metros de comprimento, bem próximo da Ford Maverick, e trazia motorização híbrida e tração nas quatro rodas.

Embora a Toyota tenha considerado uma versão totalmente elétrica, a demanda morna por esses veículos em certos mercados fez a marca optar por uma solução híbrida. A estratégia é uma resposta à concorrência, especialmente a Ford, que já tem a Maverick eletrificada. A nova picape da Toyota deve contar com um sistema híbrido e pode, no futuro, adotar um conjunto que permita a tração integral.

Com tantas novidades a caminho, fica a expectativa sobre como essa picape vai se posicionar no mercado. Quem é amante de picapes vai adorar ver mais opções surgindo e, claro, já sonha com todas as possibilidades que ela pode oferecer nas estradas brasileiras.