Toyota lança nova picape para competir com Toro e Rampage

A Toyota está se preparando para lançar uma nova picape intermediária, prevista para desembarcar no mercado em 2027. O que dá um frio na barriga dos apaixonados por carros é que essa picape vai apresentar um design bem futurista e um motor híbrido, prometendo eficiência e economia.

Fabricada aqui no Brasil, a novidade vai dar as caras também nos Estados Unidos. É interessante pensar que a picape terá tamanho menor que a famosa Toyota Hilux, mirando diretamente em concorrentes como a Fiat Toro, Chevrolet Montana, Ford Maverick e até a Ram Rampage. E se você pensa em como essas picapes se comportam nas estradas, saiba que nos EUA, ela vai enfrentar a Maverick e a Hyundai Santa Cruz – tudo sem esbarrar na Tacoma, que é outro grande nome da linha.

O lançamento está agendado para o segundo semestre de 2027. As expectativas são otimistas, com uma meta de vendas entre 100 mil e 150 mil unidades por ano nos Estados Unidos. A produção ficará a cargo da fábrica de Sorocaba (SP), que já divide espaço com o Toyota Corolla, trazendo um sabor especial de “made in Brasil” para a boa notícia.

A picape vai usar a plataforma TNGA, equipada com um motor 2.0 híbrido que gera cerca de 220 cv e conta com tração 4×4. E para aqueles que pensam na eficiência, a bateria utilizada será a mesma do RAV4 PHEV, com 18,1 kWh, garantindo um desempenho equilibrado. Quem já teve a chance de dirigir um carro híbrido sabe como isso pode fazer diferença no dia a dia.

Falando em preço, lá nos EUA, a picape deve girar em torno de US$ 30 mil, um pouco mais que a Maverick de entrada. Já aqui no Brasil, é esperado que a versão local tenha uma potência ainda maior que a do Corolla, sempre mantendo o foco na eletrificação leve. Isso mostra que a Toyota está se adaptando às necessidades do mercado, que valoriza cada vez mais a sustentabilidade.

Além de tudo isso, essa picape chega para atender a crescente demanda por veículos compactos, destacando-se na estratégia da Toyota de oferecer opções híbridas e sustentáveis. A combinação de design moderno, praticidade e tecnologia avançada promete conquistar quem aprecia andar por aí com estilo e responsabilidade ambiental. E, ah, quem não gosta de mostrar uma picape que ainda por cima economiza combustível, né?