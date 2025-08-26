Efeito colateral do Ozempic preocupa dentistas sobre saúde bucal

A popularidade do medicamento Ozempic cresceu bastante, especialmente por ajudar a emagrecer de forma rápida. No entanto, com esse sucesso, muitos efeitos colaterais acabaram ficando em segundo plano e nem sempre são levados em conta.

Diversos dentistas estão chamando a atenção para os impactos do Ozempic na saúde bucal. Um dos efeitos colaterais mais recorrentes é a sensação de “boca seca”, que pode trazer problemas sérios. Isso acontece porque o medicamento afeta as glândulas salivares, produzindo menos saliva, o que coloca o sorriso em risco, favorecendo o surgimento de cáries e infecções.

Além disso, essa redução na produção de saliva faz com que as bactérias anaeróbias se multipliquem. Esses micróbios podem liberar compostos que geram mau hálito, um incômodo a mais nesse cenário. Adicionalmente, o uso do Ozempic pode causar problemas gastrointestinais, agravando ainda mais a situação do hálito.

É possível prevenir doenças bucais ao tomar Ozempic?

Apesar do fluxo salivar reduzido ser uma consequência esperada, é sim possível manter a saúde bucal em dia enquanto usa o Ozempic. Tudo isso pode ser feito com algumas medidas simples:

Beba água bastante para se manter hidratado;

Escove os dentes duas vezes ao dia e use fio dental para limpar bem os dentes;

Não esqueça de escovar a língua também;

Evite bebidas que possam ressecar a boca;

Modere o consumo de alimentos ácidos e açucarados;

Prefira alimentos que ajudem a produzir saliva, como balas com pouco açúcar;

Visite o dentista com regularidade, principalmente para monitorar os efeitos do Ozempic.

É fundamental que você informe seu dentista sobre o uso do medicamento. Assim, ele poderá entender melhor sua situação e recomendar as melhores práticas para cuidar da sua saúde bucal. Essa troca de informações é essencial para garantir que você siga seu tratamento da melhor forma possível.