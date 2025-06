Toyota Hilux 2026 passa por testes e pode ser híbrida

Não parece, mas a atual geração da Toyota Hilux já está completando dez anos desde seu lançamento global. E, mesmo com essa idade, a picape continua vendendo como água! Mas é claro que um novo capítulo está prestes a ser escrito. Recentemente, conseguimos flagras mundialmente da linha renovada, e as novidades estão a caminho.

Dessa vez, avistaram a Hilux rodando camuflada pelas ruas do Iraque, conforme mostraram nossos amigos do @kurdistan_automotive_blog_. A região do Oriente Médio, especialmente a Ásia, é um dos principais mercados para picapes médias. E você sabia que a Toyota tem um centro de desenvolvimento na Tailândia? Os últimos modelos da Hilux foram criados por lá e, pelo que tudo indica, essa nova versão seguirá o mesmo caminho.

Se a gente olhar com atenção, parece que a nova Hilux, que por lá vem sendo chamada de Travo, não vai ser uma mudança radical como a da Ford Ranger. Em vez disso, é mais uma reestilização larga, focando principalmente na parte dianteira, no interior e na caçamba, enquanto o chassi deve continuar o mesmo, que já vem desde 2015, bem no estilo da Chevrolet S10.

Dos flagras, dá para perceber que a frente da picape vai ter um visual mais imponente, com faróis novos, possivelmente divididos. E quanto às motorizações, a Toyota já está pensando no futuro: hoje, ela tem um motor híbrido leve de 48V em alguns mercados. Mas a novidade é que já há planos para uma Hilux 100% elétrica desde 2022! Isso mostra que a fabricante está atenta à evolução do mercado.

A picape flagrada também traz um santantônio integrado à caçamba, semelhante ao que a Mitsubishi Triton apresenta na versão Katana. E pelo que dá para ver, ela vai ter um design com linhas mais retangulares, que dão um aspecto mais robusto. A previsão é que a Hilux Travo seja lançada na Ásia no segundo semestre de 2025, enquanto outros países devem recebê-la um pouco depois, entre 2026 e 2027.

Enquanto essa nova versão não chega, é divertido imaginar como seria pegar a estrada com uma máquina dessas, cheia de novidades e tecnologias que vão facilitar a vida de quem dirige — afinal, quem nunca sonhou com uma picape moderna e versátil como a Hilux, pronta para qualquer aventura?