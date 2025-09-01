Toyota Hiace é lançado no Brasil para concorrer com Fiat Ducato

A Toyota acaba de trazer a tão esperada Hiace para o Brasil, uma van que já é sucesso em diversos países há mais de cinquenta anos. Para você que curte veículos comerciais ou vans, é uma grande notícia! A Hiace chega inicialmente na versão Minibus DX, com capacidade para 15+1 passageiros e tem um preço sugerido de R$ 364.990.

Outra novidade é que, além da versão Minibus, teremos as configurações Furgão e Refrigerado/Isolado chegando em novembro. A Ambulância, por outro lado, vai levar um pouquinho mais de tempo e deve aparecer só em 2026, depois de passar por certificações específicas. Em comparação, a Fiat Ducato, por exemplo, parte de R$ 375.990 na versão mais simples, então a Hiace chega com um preço bastante competitivo.

### Desempenho e Mecânica

Se tem uma coisa que a Toyota sabe fazer bem é robustez. A Hiace vem com o mesmo motor 2.8 turbodiesel da Hilux, que entrega 174 cv e 45,8 kgfm de torque. Isso significa que, mesmo com a van cheia de passageiros, você não vai ter problemas para acelerar e manter um desempenho legal. O câmbio automático de seis marchas realmente ajuda na condução, principalmente em estradas mais desafiadoras.

A tração traseira é um prato cheio para quem precisa de estabilidade, especialmente em casos de lotação máxima. E para quem precisa encarar a cidade — especialmente em ruas esburacadas ou nas famosas lombadas — a suspensão McPherson na frente e o feixe de molas atrás são um baita upgrade.

### Dimensões e Interior

Com 2,28 metros de altura, a Hiace se encaixa perfeitamente em garagens comuns, algo que sempre é uma preocupação para quem mora na cidade. Em termos de medidas, a versão Minibus tem 5.915 mm de comprimento, 1.950 mm de largura e um entre-eixos de 3.860 mm. Ah, e não esqueçamos das rodas de 16 polegadas — perfeitas para quem gosta de um bom pneu 235/65R16C.

No interior, conforto é palavra de ordem. Os bancos são reclináveis e há saídas de ar individuais no teto, algo que faz toda a diferença em dias quentes. A última fileira de bancos pode ser rebatida, liberando espaço para bagagens. E a parte do painel é bem completinha, com uma central multimídia de 9 polegadas e um computador de bordo super intuitivo.

### Segurança e Garantia

Falando em segurança, a Hiace não deixa a desejar. Ela vem equipada com três airbags (para os ocupantes da frente), cintos de três pontos para todos os passageiros e ainda tem controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré e sensores de estacionamento. Para quem dá valor à segurança, isso é um verdadeiro alicerce.

E não vamos esquecer da garantia: a Toyota oferece até 10 anos, além das três primeiras manutenções grátis! Isso é um alívio na hora de cuidar do carro, ainda mais para quem usa a van no dia a dia.

### Revisões

As revisões programadas são outro ponto que merece atenção. Veja só como funciona:

– 1 ano ou 10.000 km: Grátis

– 2 anos ou 20.000 km: Grátis

– 3 anos ou 30.000 km: Grátis

– 4 anos ou 40.000 km: R$ 1.199

– 5 anos ou 50.000 km: R$ 1.199

– 6 anos ou 60.000 km: R$ 1.199

– 7 anos ou 70.000 km: R$ 1.864

– 8 anos ou 80.000 km: R$ 2.886

– 9 anos ou 90.000 km: R$ 1.743

– 10 anos ou 100.000 km: R$ 1.701

Essa estrutura tarifária é uma mão na roda para quem procura previsibilidade nos custos de manutenção.

Então, resta esperar para ver como a Hiace vai se comportar nas ruas brasileiras, mas as expectativas estão bem altas!