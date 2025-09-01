Notícias

destino que proporciona a sensação de estar na Islândia

o destino que faz você se sentir como se estivesse na Islândia
Carretera Austral – Foto: TripAdvisor

No coração da Patagônia chilena, a região de Aysén se destaca como um verdadeiro refúgio natural. Situada ao longo da famosa Carretera Austral, oferece uma biodiversidade impressionante, preservada ao longo dos anos. É um local onde visitantes podem se encantar com a imponente dança dos condores andinos e observar os serenos huemules, ambos considerados tesouros nacionais do Chile.

Turismo em Aysén

Aysén recebe turistas o ano todo, com um movimento especial na primavera e no verão, quando as belezas naturais ficam ainda mais acessíveis. Para quem deseja explorar, é possível optar por voar para lá ou pegar a estrada pela Carretera Austral, uma viagem que já é uma atração por si só.

Coyhaique é a porta de entrada para essa aventura. A cidade, além de oferecer uma infraestrutura bacana, está cercada por paisagens de tirar o fôlego — de glaciares majestosos a florestas densas, tudo ali é um convite para explorar.

A preservação dos huemules e o voo dos condores

Os huemules, pequenos cervos da região, são um dos grandes símbolos da Patagônia chilena. Com uma população estimada em apenas 2.000 indivíduos, eles estão em risco de extinção. Sua pelagem espessa é adaptada às duras condições locais. A proteção desses animais é essencial, e há muitos esforços em andamento, com parcerias entre órgãos governamentais e organizações de preservação.

E quem não se encanta com os condores andinos? Com uma envergadura que pode chegar a 3,5 metros, vê-los planando majestosos pelas montanhas de Aysén é um espetáculo que emociona tanto os apaixonados por aves quanto os turistas em geral.

Aventuras em parques nacionais

Um dos pontos altos de Aysén é o Parque Nacional Queulat, um dos lugares mais bonitos da região. O famoso Ventisquero Colgante e a trilha até a Laguna Témpanos oferecem uma oportunidade única de estar em contato com a natureza. A infraestrutura do parque permite a prática de atividades como pesca, montanhismo e caminhadas, colocando Aysén em destaque no turismo internacional.

Ao visitar essa parte incrível da Patagônia, você não só aprecia a fauna fascinante, como também se torna parte de um movimento de preservação desse ecossistema valioso para as próximas gerações.

