Toyota Hiace chega ao Brasil como concorrente da Fiat Ducato

Confirmada oficialmente em julho, a Toyota Hiace deu as caras no Brasil! A equipe conseguiu flagrar uma unidade sendo transportada por caminhão em São Paulo, próxima ao Rodoanel. Ela estava ao lado de outros sucessos da marca, como a Hilux e o SW4, vindo diretamente da Argentina.

Pelas imagens que circularam, a primeira versão a desembarcar por aqui será a Commuter, voltada para o transporte de passageiros. A estratégia da Toyota é curiosa: primeiro, testar a aceitação do público antes de liberar outras configurações, como a versão furgão, voltada para carga. Afinal, o que importa é saber se os brasileiros vão abraçar esse modelo.

A Hiace Commuter tem espaço para até 14 pessoas, incluindo o motorista. O motor é o mesmo que já conhecemos na Hilux e no SW4: um 2.8 turbodiesel, com 163 cv e torques que vão até 42,8 kgfm. O câmbio automático de seis marchas e a tração traseira com controle eletrônico de tração garantem um desempenho bem interessante para quem está sempre na estrada.

Embora ainda não tenhamos detalhes sobre todos os equipamentos que estarão disponíveis no Brasil, se seguir o padrão argentino, a van pode trazer um ar-condicionado com saídas traseiras, entradas USB, cintos de segurança para todos os passageiros, luzes internas em LED e até uma câmera de ré. Imagina pegar a estrada com tudo isso!

A central multimídia dela promete uma tela de 9 polegadas, com conectividade Bluetooth e integração com um painel digital de 4,2 polegadas, tudo para deixar a viagem mais conectada. E a segurança também é uma prioridade: com controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de tração, três airbags e freios ABS, é para deixar qualquer motorista tranquilo.

Em termos de dimensões, a Hiace é robusta: 5,91 metros de comprimento, 1,95 metro de largura e 2,28 metros de altura. Com um entre-eixos de 3,86 metros, ela se posiciona entre as grandes do segmento, pesando 3.810 kg e com um tanque que aguenta 70 litros de combustível. Ideal para quem roda bastante em viagens longas, hein?

A suspensão é projetada para um bom conforto, com a dianteira independente e a traseira com feixes de molas. Além disso, a direção tem assistência hidráulica com variação progressiva, e os freios são a disco ventilado nas quatro rodas. Isso significa melhor estabilidade em qualquer situação.

Com produção local e importação pelo Mercosul, a Hiace Commuter deve chegar com um preço competitivo em comparação a rivais como a Mercedes-Benz Sprinter e a Fiat Ducato. Se a recepção for boa, é bem provável que a Toyota amplie a linha com mais configurações. Isso é bom para o mercado e ainda mais para nós, apaixonados por rodas!