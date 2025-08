Punisher elimina vilões em vídeos de gravação; atriz de Ma Gnucci revelada

A produção de The Punisher: Special Presentation, da Marvel Studios, está em andamento, e novas gravações do set revelam o personagem Frank Castle, interpretado por Jon Bernthal, enfrentando diversos agressores. Nas cenas, Castle neutraliza os primeiros atacantes apenas com suas habilidades de combate corpo a corpo. Em seguida, ele utiliza um bastão de beisebol para terminar a luta.

Além do projeto atual, o personagem também vai fazer aparições em Spider-Man: Brand New Day, gerando certa confusão sobre em qual filme se referem as imagens e vídeos. Vale lembrar que o quarto filme do Homem-Aranha está sendo filmado na Escócia, enquanto The Punisher: Special Presentation é gravada em Nova York.

Recentemente, também foi divulgada uma primeira imagem da atriz que interpreta a vilã Carmela Magdalena Gnucci, conhecida como "Ma Gnucci". Um fã especulou que a atriz poderia ser Judith Light, conhecida por seu trabalho em Transparent e Poker Face. Embora as imagens estejam um pouco borradas, a teoria parece razoável para muitos.

Em outra dimensão dos trabalhos, Kevin Feige, executivo da Marvel, comentou que a representação do Punisher em Brand New Day terá um tom diferente, mais adequado para o público familiar. Ele ressaltou que esta será a primeira vez em que o novo Homem-Aranha, vivido por Tom Holland, será apresentado como um herói mais focado em combater crimes cotidianos, em vez de ameaças globais.

Jon Bernthal, além de atuar como Punisher, também coescreveu o roteiro de The Punisher: Special Presentation com o diretor Reinaldo Marcus Green. Um funcionário da Marvel descreveu o projeto como uma narrativa intensa, capaz de trazer a emoção esperada em uma história de Frank Castle. Essa proposta para um projeto solo do Punisher surgiu durante a produção de Born Again, onde Matt Murdock faz uma parceria com Frank Castle para combater uma força-tarefa anti-vigilante liderada por Wilson Fisk.

O mesmo funcionário da Marvel elogiou Bernthal, considerando-o um grande ator da nova geração e destacando sua habilidade e entendimento profundo do personagem. Ele finalizou enfatizando a oportunidade que a presença de Bernthal no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) representa, especialmente para histórias que exploram o lado mais realista e urbano dos super-heróis.