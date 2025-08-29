Mundo Automotivo

Toyota Corolla hatchback 2026 estreia nos EUA a partir de R$ 124 mil

Toyota Corolla Hatchback 2026 chega aos EUA a partir de R$ 124 mil
Crédito da imagem: Toyota

O Toyota Corolla Hatchback 2026 está chegando aos Estados Unidos com algumas novidades que vão animar os apaixonados por carros. O modelo agora conta com a edição limitada FX Edition, que traz um toque de nostalgia inspirada no clássico Corolla FX16 dos anos 80. Além disso, a linha teve algumas atualizações de preços e melhorias na segurança que vale a pena conferir.

Essa nova FX Edition substitui a versão Nightshade, que não será mais produzida, e é uma edição especial com apenas 1.600 unidades. O motor continua sendo o conhecido 2.0 de quatro cilindros, capaz de entregar 169 cv, com câmbio CVT, o que significa que não haverá mudanças de desempenho, mas quem gosta de projetar pela estrada não se decepcionará.

Edições e Versões

O Corolla Hatchback agora será oferecido em três versões: SE, FX Edition e XSE. Os preços começam em US$ 24.180 (aproximadamente R$ 124.290) para a versão SE básica. A FX Edition vem com um preço de US$ 26.780 (cerca de R$ 137.920), enquanto a XSE, que é a versão topo de linha, pode ser adquirida por US$ 27.175 (em torno de R$ 139.880). Esses valores apresentam um aumento modesto em comparação com o ano anterior, o que é sempre bom considerar na hora de decidir a compra.

Se você optar pela versão SE, vai encontrar rodas de 16 polegadas, uma tela de 8″, além de recursos como carregamento sem fio e um sistema de áudio com seis alto-falantes. E para a segurança, o pacote Toyota Safety Sense 3.0 agora inclui um item que faz toda a diferença: o Monitor de Ponto Cego com Alerta de Tráfego Cruzado. Quem já pegou trânsito pesado sabe como isso pode ser útil, não é mesmo?

O Charme da FX Edition

A FX Edition tem um visual que chama a atenção — com rodas de 18 polegadas em acabamento branco, um spoiler traseiro pretinho básico e emblemas vintage. Essas costuras em laranja nos bancos e no volante trazem um ar esportivo e diferenciado. Por dentro, você vai encontrar bancos Sport Touring com 10 ajustes, tornando a experiência de dirigir ainda mais confortável e estilosa.

Quando Esperar o Novo Corolla?

O modelo 2026 deve chegar às concessionárias dos EUA até novembro. Essa edição limitada, juntamente com os novos recursos de segurança, torna o Corolla Hatchback ainda mais irresistível, e com certeza vai manter sua fama de confiável. Com um design atraente e uma performance que já conquistou muitos motoristas, é uma opção a se considerar, especialmente se você é fã de carros que entregam tanto estilo quanto praticidade.

A expectativa é de que esse novo Corolla encante novos e antigos fãs, trazendo um equilíbrio perfeito entre nostalgia e modernidade. O equilíbrio entre o que já conhecemos e o que está por vir sempre deixa o coração acelerado!

