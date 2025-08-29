Tempestades podem paralisar regiões em vários estados

No dia 27 de agosto de 2025, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta sobre tempestades que podem atingir várias regiões do Brasil. Isso não diz respeito apenas a São Paulo, mas também a estados como Roraima, Santa Catarina, Paraná, Amazonas, Bahia, Sergipe e Mato Grosso do Sul. Portanto, é bom os moradores ficarem atentos.

Além das chuvas fortes, estão previstos ventos intensos, que devem variar entre 20 e 30 milímetros. As tempestades podem trazer uma quantidade de chuva que chega a 50 mm em um único dia, com ventos de até 60 km/h. Esse cenário pode gerar alagamentos e a queda de árvores, colocando a segurança das pessoas em risco. Ficar debaixo de árvores durante as tempestades é uma péssima ideia, especialmente quando os ventos aumentam.

As recomendações são bem claras: evitem ficar perto de torres e placas quando um temporal estiver se formando. Outra dica prática é tirar o celular da tomada durante as tempestades, já que a eletricidade pode causar danos. Caso ocorra alguma emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e os bombeiros pelo 193.

Os alertas

O Inmet emitiu alertas de diferentes níveis. O alerta amarelo é sobre os riscos relacionados às tempestades, enquanto os alertas vermelho e laranja sinalizam condições ainda mais severas. Isso tudo ocorre em meio ao fenômeno conhecido como La Niña, que tem estado em discussão. Essa situação se forma no Oceano Pacífico Equatorial e, segundo dados da Administração Atmosférica e Oceânica dos EUA, há uma possibilidade de 56% de que isso se desenvolva durante a primavera, que começa em 22 de setembro.

Quando esse fenômeno se expressar de forma mais intensa, as tempestades podem ser ainda mais fortes, afetando principalmente a região Sul do Brasil. Durante o inverno, já foi possível notar um aumento considerável na intensidade do frio, e acompanhar as previsões do tempo pode ajudar a se preparar para quaisquer mudanças climáticas. O Inmet é uma boa fonte para essas informações.