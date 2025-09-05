Toyota Corolla GLI 2026 híbrido chega com ADAS a partir de R$ 189.000

Após a Toyota tirar de linha a versão Altis do Corolla híbrido que custava menos de R$ 190 mil, muitos fãs do modelo ficaram surpresos. Afinal, a marca não contava com nenhuma opção eletrificada nessa faixa de preço, onde outros concorrentes estão de olho.

Para resolver essa questão, a Toyota acaba de lançar o Corolla GLi Hybrid, que chega ao mercado custando R$ 189 mil. Esse modelo se torna a opção de entrada na linha híbrida do sedã. O motor é um 1.8L VVT-i com tecnologia de ciclo Atkinson, capaz de gerar 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina, além de um torque de 14,5 kgfm. Ao combinar isso com dois motores elétricos de 72 cv, a potência total sobe para 122 cv — uma configuração que promete agradar quem busca eficiência sem abrir mão do desempenho.

Para quem utiliza o carro em função da profissão, essa nova versão pode ser uma boa alternativa, especialmente considerando a concorrência com o GAC ES, um sedã 100% elétrico que já havia sido lançado por R$ 170.990. O Corolla GLi Hybrid se posiciona como uma opção acessível também para frotistas, taxistas e consumidores em geral.

O modelo também se destaca em eficiência. Segundo o Inmetro, ele pode rodar até 17,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada, e com o uso de etanol, as emissões de CO₂ podem ser até 70% menores. Essa é a parte boa de um carro híbrido: você colhe os benefícios do motor elétrico sem abrir mão da autonomia.

Os equipamentos não deixam a desejar. Na versão GLi Hybrid, você terá 7 airbags, ar-condicionado digital automático, chave inteligente com partida por botão e uma central multimídia Toyota Play 2.0 de 10 polegadas, que roda Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Quem já passou por dias quentes sabe como esses itens são valiosos.

Além disso, a segurança é um ponto forte. O modelo vem com o pacote Toyota Safety Sense, que inclui alerta de colisão frontal com frenagem automática, assistente de permanência na faixa e piloto automático adaptativo. Tudo isso com um toque moderno e prático, bem do jeito que a gente gosta.

E não para por aí. O Corolla GLi Hybrid também faz parte do programa Toyota 10, que oferece garantia de até 10 anos ou 200 mil km, contanto que as revisões sejam feitas na rede autorizada. Isso cobre tudo, desde o motor até o sistema híbrido, que já conta com 8 anos de garantia inicial.

No final das contas, o Corolla GLi Hybrid promete ser uma ótima opção para quem busca um carro eficiente, bem equipado e com a tradicional confiabilidade da Toyota. É uma escolha a ser considerada, especialmente para quem está em busca de um híbrido ao alcance no mercado brasileiro.