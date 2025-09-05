Mark Zuckerberg é processado por si mesmo nos Estados Unidos

Mark Zuckerberg, um advogado especializado em falências do estado de Indiana, decidiu levar à Justiça um certo Mark Zuckerberg. Esse "outro" Mark é o famoso bilionário e CEO da Meta. Estranho, né? Mas o motivo é ainda mais curioso.

A ação judicial foi motivada por uma série de bloqueios que o advogado teve na sua página comercial do Facebook. Ele utiliza esse espaço para divulgar seus serviços jurídicos e captar clientes. No entanto, a conta dele foi desativada cinco vezes nos últimos oito anos, sempre com a alegação de falsa personificação.

O mais intrigante é que o advogado também se chama Mark Zuckerberg. Ele trabalha como advogado desde que o fundador da Meta tinha apenas três anos. Para ele, essa confusão toda não é só uma questão de nome — impactou diretamente os negócios.

Perdas e Frustrações

Ele revelou ter investido mais de US$ 11.000 em anúncios nas plataformas da Meta, mas mesmo assim, quando sua página foi suspensa, a empresa continuou cobrando por anúncios que não pôde utilizar.

Nos documentos do processo, o advogado anexou e-mails trocados com a equipe do Facebook desde 2017. Em um dos e-mails de 2020, ele expressa sua frustração, adicionando um toque de ironia à situação. “Além disso, se você encontrar o jovem e rico Mark Zuckerberg, diga a ele que eu mandei um oi e que ele me causa irritação todos os dias”, escreveu.

Essa sequência de bloqueios teve um impacto significativo na renda de Zuckerberg, levando-o a buscar a reparação judicial.

A Vida de um “Homônimo Famoso”

Ter o nome de uma figura tão famosa trouxe muitos problemas práticos. Para relatar suas experiências, ele criou até um site chamado iammarkzuckerberg.com. Em entrevistas, Zuckerberg compartilhou que, muitas vezes, não consegue usar seu próprio nome em reservas ou negócios, pois a maioria das pessoas acha que é uma brincadeira.

Ele comparou sua vida a uma cena de um comercial do Michael Jordan, onde o nome comum gera confusões constantes. Apesar de toda essa situação, o advogado é respeitado em sua área e participa de eventos importantes. Em uma conferência em Las Vegas, um motorista chegou a esperá-lo com uma placa de “Mark Zuckerberg”, atraindo uma multidão, que ficou decepcionada ao descobrir que não era o famoso fundador do Facebook.

Ligação, Ameaças e Processo em Andamento

Zuckerberg também enfrenta o problema de receber telefonemas e mensagens destinadas ao bilionário. Algumas vezes, ele recebe pedidos de dinheiro e até ameaças. Essa situação se tornou um risco real, impactando sua vida profissional e financeira.

“Sabemos que há mais de um Mark Zuckerberg no mundo e estamos chegando ao fundo disso”, declarou a Meta em um comunicado.

Apesar dos percalços, o advogado tenta manter o bom humor. Curiosamente, ao pesquisar por "falência de Mark Zuckerberg" no Google, sua página aparece como a primeira opção. Em seu site, ele escreveu: “Não desejo nenhum mal a Mark E. Zuckerberg. Se um dia ele tiver problemas financeiros em Indiana, cuidarei do caso com prazer, em homenagem ao nosso epônimo.”

A disputa ainda está nos tribunais, mas já traz à tona como ter um nome famoso pode ser mais um fardo do que uma benção, especialmente quando as plataformas digitais confundem identidades e afetam a vida profissional de pessoas comuns.