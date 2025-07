Toyota Corolla Cross XR tem preço elevado para PcD após reajuste

O Toyota Corolla Cross XR, um dos SUVs mais amados por quem busca acessibilidade, passou por um reajuste em julho. O modelo de entrada agora custa R$ 182.990, um aumento de R$ 3.800. Mesmo assim, ele continua a ser uma excelente opção no mercado.

Antes desse ajuste, o Corolla Cross XR estava na faixa de R$ 179.190. Para quem conta com as isenções para pessoas com deficiência, o preço subiu para R$ 138.577,57. É uma boa ideia visitar uma concessionária Toyota para entender melhor todo o processo, já que a equipe está sempre pronta para ajudar com a documentação e tirar dúvidas sobre a compra.

Falando sobre o desempenho, em junho, o Corolla Cross vendeu 5.335 unidades. Embora esse número seja um pouco menor do que em maio, onde foram 5.513, o modelo ainda se destaca como campeão entre os SUVs médios, superando o rival Jeep Compass, que registrou 4.546 vendas.

O Corolla Cross XR 2026 vem com um motor 2.0 aspirado que gera até 177 cavalos de potência e 21,4 kgf.m de torque. O câmbio Direct Shift de dez marchas é muito elogiado pela suavidade nas trocas, ideal para encarar tanto o trânsito urbano quanto as estradas mais tranquilas.

Por dentro, o carro não deixa a desejar. Com painel digital de 7 polegadas, volante multifuncional e a famosa segurança do sistema Toyota Safety Sense, você se sente em ótima companhia, seja em uma viagem longa ou no dia a dia. As rodas de liga leve aro 17, os faróis de LED e o acabamento em tecido preto dão um toque de classe ao interior.

Falando em segurança, o Corolla Cross XR é equipado com sete airbags, sensores de estacionamento, sistema de pré-colisão e até um alerta de fadiga. Com tantos recursos, quem dirige muito por aí vai se sentir muito mais seguro. E para os fanáticos por tecnologia, a central multimídia de 10 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay é um verdadeiro atrativo.

Se você já enfrentou um trânsito complicado, sabe como um bom sistema de assistência pode fazer a diferença. E o Corolla Cross XR tem tudo isso para garantir um passeio confortável e seguro, seja indo ao trabalho ou em uma aventura de final de semana.