Comissão se reúne em 03 de julho de 2025 às 14h00

23ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

No dia 3 de julho de 2025, às 14h, foi realizada a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia no Auditório José Alencar, em Minas Gerais. O principal objetivo da audiência pública foi discutir os possíveis impactos do fechamento da Escola Estadual Francisco Fernandes, localizada em Oliveira, que está sob um processo de municipalização do ensino.

O fechamento da escola pode trazer repercussões significativas para os alunos e a comunidade local. A proposta de adesão ao programa Mãos Dadas, que visa apoiar a municipalização, foi aprovada rapidamente na câmara municipal, sem que estudos adequados sobre os impactos financeiros fossem realizados previamente. Essa falta de análise gerou preocupações entre os participantes da reunião.

Participação e Convidados

A audiência contou com a presença de diversos convidados e representantes, incluindo:

Luiza Amélia Coimbra – Superintendente da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis.

– Superintendente da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis. Erik Assis Castro – Prefeito de Oliveira.

– Prefeito de Oliveira. Alessandra Cristina Casimiro Silveira, Sirituiuiu, Prico, Antônio Carlos Barcelos, Juninho Baleia, Ronaldo de Paula Gonçalves – Vereadores da Câmara Municipal de Oliveira.

– Vereadores da Câmara Municipal de Oliveira. Diego Severino Rossi de Oliveira – Economista e Coordenador Técnico do Dieese do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-Ute).

– Economista e Coordenador Técnico do Dieese do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-Ute). Sueli de Oliveira Teixeira – Especialista em Educação Básica e professora da Escola Estadual Francisco Fernandes.

Contexto do Debate

Os presentes debateram as implicações da municipalização, que pode afetar a qualidade do ensino e o número de vagas disponíveis para os alunos na localidade. É essencial entender as consequências de tais mudanças e assegurar que a transição não prejudique as oportunidades educacionais das crianças de Oliveira.

Resultados da Reunião

A audiência pública foi realizada e as discussões foram produtivas, embora não tenham sido apresentados novos requerimentos ou propostas de votação durante a reunião. Os participantes destacaram a importância de continuar o diálogo sobre a situação escolar e as melhorias necessárias para garantir um sistema educacional eficaz e justo.

Em resumo, a reunião foi uma oportunidade crucial para que diferentes setores da comunidade, incluindo educadores, políticos e cidadãos, pudessem se reunir e discutir o futuro da educação em Oliveira, em um contexto de mudanças significativas.