Toyota Corolla Cross supera T-Cross no mercado de SUVs

O mês de agosto trouxe novidades para os apaixonados por SUVs no Brasil. De acordo com a Fenabrave, o Toyota Corolla Cross conquistou o título de SUV mais vendido do mês, com impressionantes 7.737 unidades emplacadas. Quase fazendo um duelo emocionante, o Volkswagen T-Cross ficou bem pertinho, com apenas 35 unidades a menos. Se você já ficou preso no trânsito, sabe como esses números podem refletir preferências nas ruas.

Logo atrás, na terceira posição, encontramos o Hyundai Creta, que somou 6.649 vendas. O modelo tem uma boa fama por ser espaçoso e confortável, tornando-se uma ótima escolha para quem viaja em família.

Em quarto lugar, temos o Fiat Fastback, que ficou com 5.040 unidades. Ele se destaca com um design moderno que, cá entre nós, agrada bastante. Na sequência, o Chevrolet Tracker emplacou 4.942 veículos — um número considerável para quem busca versatilidade.

Ah, e não podemos esquecer do Nissan Kicks, que garantiu a sexta posição com 4.740 unidades vendidas. É um carro que muitos consideram uma opção prática e confiável. Quem tem um sabe bem do que estou falando!

O Jeep Compass também entrou no ranking, fechando o top 5 com 4.717 emplacamentos. Para quem gosta de levar aventura para o dia a dia, o Compass é uma escolha que atrai pelo desempenho em diferentes terrenos.

Se a gente der uma olhada mais de perto, o Volkswagen Nivus ficou em oitavo lugar com 4.557 veículos vendidos. Ele tem um apelo jovem e moderno, perfeito para quem curte um estilo mais descolado.

O Fiat Pulse não ficou atrás e entrou na lista em nono lugar com 4.282 vendas. É aquele modelo que, com sua pegada urbana, agrada bastante quem busca praticidade no dia a dia.

Por fim, o Volkswagen Tera apareceu discretamente no ranking, com 4.157 unidades, mas já mostra que veio para brigar no mercado. Quem diria que esses símbolos sobre quatro rodas poderiam despertar tanta paixão?

Ranking dos 20 SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Toyota Corolla Cross 7.737 2 Volkswagen T-Cross 7.702 3 Hyundai Creta 6.649 4 Fiat Fastback 5.040 5 Chevrolet Tracker 4.942 6 Nissan Kicks 4.740 7 Jeep Compass 4.717 8 Volkswagen Nivus 4.557 9 Fiat Pulse 4.282 10 Volkswagen Tera 4.157 11 Honda HR-V 4.028 12 Caoa Chery Tiggo 7 3.541 13 Jeep Renegade 3.228 14 GWM Haval H6 2.907 15 Renault Kardian 1.929 16 Caoa Chery Tiggo 8 1.916 17 Chevrolet Spin 1.794 18 BYD Song Plus 1.637 19 BYD Song Pro 1.374 20 Renault Duster 1.369

Esse levantamento, produzido pela Fipe Carros, mostra um pouco do que está em alta nas ruas. Cada modelo traz suas particularidades e conquistas, refletindo o que a galera tá querendo em termos de mobilidade e estilo de vida.