Toyota Corolla Cross supera T-Cross no mercado de SUVs

Toyota Corolla Cross toma a liderança do T-Cross no mercado de SUVs
O mês de agosto trouxe novidades para os apaixonados por SUVs no Brasil. De acordo com a Fenabrave, o Toyota Corolla Cross conquistou o título de SUV mais vendido do mês, com impressionantes 7.737 unidades emplacadas. Quase fazendo um duelo emocionante, o Volkswagen T-Cross ficou bem pertinho, com apenas 35 unidades a menos. Se você já ficou preso no trânsito, sabe como esses números podem refletir preferências nas ruas.

Logo atrás, na terceira posição, encontramos o Hyundai Creta, que somou 6.649 vendas. O modelo tem uma boa fama por ser espaçoso e confortável, tornando-se uma ótima escolha para quem viaja em família.

Em quarto lugar, temos o Fiat Fastback, que ficou com 5.040 unidades. Ele se destaca com um design moderno que, cá entre nós, agrada bastante. Na sequência, o Chevrolet Tracker emplacou 4.942 veículos — um número considerável para quem busca versatilidade.

Ah, e não podemos esquecer do Nissan Kicks, que garantiu a sexta posição com 4.740 unidades vendidas. É um carro que muitos consideram uma opção prática e confiável. Quem tem um sabe bem do que estou falando!

O Jeep Compass também entrou no ranking, fechando o top 5 com 4.717 emplacamentos. Para quem gosta de levar aventura para o dia a dia, o Compass é uma escolha que atrai pelo desempenho em diferentes terrenos.

Se a gente der uma olhada mais de perto, o Volkswagen Nivus ficou em oitavo lugar com 4.557 veículos vendidos. Ele tem um apelo jovem e moderno, perfeito para quem curte um estilo mais descolado.

O Fiat Pulse não ficou atrás e entrou na lista em nono lugar com 4.282 vendas. É aquele modelo que, com sua pegada urbana, agrada bastante quem busca praticidade no dia a dia.

Por fim, o Volkswagen Tera apareceu discretamente no ranking, com 4.157 unidades, mas já mostra que veio para brigar no mercado. Quem diria que esses símbolos sobre quatro rodas poderiam despertar tanta paixão?

Ranking dos 20 SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Toyota Corolla Cross7.737
2Volkswagen T-Cross7.702
3Hyundai Creta6.649
4Fiat Fastback5.040
5Chevrolet Tracker4.942
6Nissan Kicks4.740
7Jeep Compass4.717
8Volkswagen Nivus4.557
9Fiat Pulse4.282
10Volkswagen Tera4.157
11Honda HR-V4.028
12Caoa Chery Tiggo 73.541
13Jeep Renegade3.228
14GWM Haval H62.907
15Renault Kardian1.929
16Caoa Chery Tiggo 81.916
17Chevrolet Spin1.794
18BYD Song Plus1.637
19BYD Song Pro1.374
20Renault Duster1.369

Esse levantamento, produzido pela Fipe Carros, mostra um pouco do que está em alta nas ruas. Cada modelo traz suas particularidades e conquistas, refletindo o que a galera tá querendo em termos de mobilidade e estilo de vida.

