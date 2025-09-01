Governo lança programa de R$ 58 milhões para ajudar brasileiros

Com o lançamento programado para quinta-feira, 4 de setembro de 2025, o “Gás do Povo” promete um grande impacto. A proposta prevê a distribuição de 58 milhões de botijões de gás, visando ajudar diversas famílias em situação de vulnerabilidade.

Em 2026, a expectativa é que cerca de 15,5 milhões desses botijões façam parte dessa iniciativa do governo. Essa ação surge como uma reformulação do atual Vale-Gás, um programa que já atua na assistência a pessoas com dificuldades financeiras.

Detalhes sobre o benefício

A primeira apresentação do “Gás do Povo” acontecerá em Belo Horizonte, Minas Gerais, mais especificamente no Aglomerado da Serra. A sugestão partiu de Alexandre Silveira, integrante do setor de Minas e Energia, e o programa é bem visto, principalmente com as eleições se aproximando em 2026.

O nome “Gás do Povo” remete ao “Luz do Povo”, que já ajuda na tarifa social de energia elétrica, beneficiando quem está em situação de vulnerabilidade. Essa nova proposta de distribuição de botijões é uma forma de expandir esse suporte.

De acordo com informações veiculadas, o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para 2026 destina cerca de R$ 5,1 bilhões para esse benefício. Atualmente, o Vale-Gás fornece um auxílio financeiro, que pode ser utilizado conforme a necessidade de cada família. Com a reformulação para os 58 milhões de botijões, a nova ajuda será direcionada a quem está cadastrado no CadÚnico.

Para acessar esse benefício, é essencial ter os dados atualizados e em dia. Isso garante que as famílias que mais precisam receberão suporte do novo modelo. O parâmetro de renda será de até meio salário mínimo por pessoa. Assim, os botijões serão de GLP (gás liquefeito de petróleo) e a distribuição ocorrerá de forma gratuita, com um botijão disponível para cada família.

Além disso, haverá um valor a ser repassado pelo governo para ajudar na logística de entrega, que será dividido entre as diversas regiões do país. Essa iniciativa representa uma nova oportunidade de apoio a quem realmente precisa no Brasil.